Un film românesc a ajuns rapid pe locul 1 în topul Netflix, la doar 48 de ore de la lansarea pe platformă

24 ian. 2026, 16:14, Actualitate
Filmul românesc „Vecina” a ajuns rapid pe locul 1 în topul Netflix, în România, la doar 48 de ore de la lansarea pe platformă. Comedia românească i-a făcut pe cinefili să fie lipiți de micile ecrane, în ultimele zile, iar pelicula a ajuns să fie în topul favoritelor.

Filmul românesc „Vecina” este produs de Mircea Bravo (Mircea Popa) și a fost lansat în cinematografe în toamna anului 2025. Acum, pe 21 ianuarie 2026, pelicula a fost încărcată pe platforma Netflix, iar în rândul utilizatorilor români a devenit foarte populară. La 48 de ore de la lansarea pe platforma de streaming, filmul a ajuns pe primul loc în top.

Lansarea filmului „Vecina” la Cluj-Napoca / foto: captură video YouTube

Filmul „Vecina” a ajuns pe locul 1 pe Netflix

Pelicula are la bază o întâmplare reală din viața lui Mircea Bravo. Comedia de o oră și 28 de minute aduce în prim plan povestea unor locatari care ajung să fie terorizați de o vecină obsedată de liniște – vecina Doina. Odată cu trecerea zilelor, tot mai mulți vecini încep să fie deranjați de atitudinea vecinei Doina. Chiar și la cel mai mic zgomot, era pregătită să sune la poliție.

„Am locuit 10 ani sub teroare. Vecina mea m-a făcut să-mi vând apartamentul cu 15.000 de euro mai ieftin, doar ca să scap. Acum îi mulţumesc. A devenit sursă de inspiraţie pentru Vecina, noua producţie Bravo Films”, a spus Mircea Bravo, conform Pagina de Media.

Din distribuție fac parte Costel Bojog, Adrian Cucu, Bogdan Bob Rădulescu, Oana Zara, Cristina Buburuz și bunica Lenuța.

Sursă foto: captură Youtube Mircea Bravo (lansarea la Cluj-Napoca); Shutterstock (rol ilustrativ)

