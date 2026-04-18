Alexandra Teslovan scrie istorie: debut spectaculos în Campionatul European de Raliuri, la doar 19 ani

Prima pagină » Sport » Alexandra Teslovan face senzație la doar 19 ani: debut spectaculos în Campionatul European de Raliuri

Pilotul român Alexandra Teslovan a devenit oficial cea mai tânără femeie din România care ia startul într-o etapă a Campionatului European de Raliuri, după debutul de la Raliul Andaluziei.

La doar 19 ani, Alexandra Teslovan a bifat un moment important pentru motorsportul românesc, luând startul vineri seară în prima probă specială a Raliului Andaluziei, etapa de deschidere a Campionatul European de Raliuri (ERC).

Etapa din Spania, desfășurată în perioada 17–19 aprilie la Córdoba, marchează debutul sezonului continental și include un total de 13 probe speciale desfășurate pe asfalt, însumând peste 200 de kilometri cronometrați .

Startul competiției a fost dat vineri seară, cu o probă specială inaugurală care a deschis oficial lupta pentru punctele din clasamentul general. Raliul continuă pe parcursul weekendului cu probe tehnice și rapide, iar finalul este programat duminică, 19 aprilie, când vor fi trase concluziile primei etape a sezonului .

Alături de copilotul Mihai Supuran, tânăra sportivă a luat startul pe un model Ford Fiesta Rally3, devenind astfel nu doar cea mai tânără româncă prezentă în ERC, ci și a doua cea mai tânără femeie pilot din istoria competiției. După prima probă, românca se află pe 53 la general și pe 15 la divizia RC3.

Mai mult, de la introducerea categoriei Rally3 în campionat, Alexandra este prima femeie care participă în această clasă.

„Este un vis devenit realitate să ajung aici. Fiecare kilometru parcurs în această competiție înseamnă o lecție importantă pentru mine. Îmi doresc să cresc de la o probă la alta și să reprezint România cât mai bine,” a declarat Alexandra Teslovan după startul oficial.

E printre cel mai apreciate femei-pilot din lume

Raliul Andaluziei (Sierra Morena) este cunoscut pentru caracterul său tehnic, cu probe pe asfalt care combină secțiuni rapide cu zone înguste și virajate. Etapa este esențială în economia campionatului, fiind prima din cele șapte programate în sezonul 2026.

Competiția atrage la start echipaje de top din Europa și reprezintă o rampă de lansare pentru tinerii piloți, mulți dintre aceștia făcând ulterior pasul către Campionatul Mondial de Raliuri.

Sportiva din București, care concurează din 2022 și reprezintă UniCredit Leasing Rally Team, a fost nominalizată recent printre cele mai apreciate femei pilot din lume. De asemenea, ea a fost selectată de WRC Promoter pentru programul Beyond Rally Women’s Driver, dedicat pilotelor sub 27 de ani, cu perspectivă spre Junior WRC.

