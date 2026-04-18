Ce mesaj a lăsat un turist personalului hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov. „Ne simțim întotdeauna așa”

Un turist care a fost cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a oferit o opinie, în mediul online, despre modul în care se simte atunci când vine aici.

Un turist a lăsat un mesaj pe pagina oficială de Instagram a așezării turistice deținute de Simona Halep. Mesajul a fost dedicat personalului hotelului fostului lider mondial. Reprezentanții hotelului au cerut turiștilor să mărturisească detaliile care i-au făcut să se simtă apreciați, în urma cazării, scrie ProSport.

Ce mesaj a transmis turistul?

„Atmosfera pe care o creați! Ne simțim întotdeauna ca în familie! Felicitări”, a fost mesajul pe care turistul l-a lăsat, sub formă de recenzie, pe pagina oficială de Instagram.

Desigur, nu a întârziat să apară o replică din partea reprezentanților hotelului Simonei Halep.

„Familia e cel mai frumos cuvânt! Ne bucurăm că vă simțiți așa la noi”, este mesajul transmis de reprezentanții hotelului. Turistul a continuat: „Clar. Revenim cu mare drag! Mulțumim”.

În funcție de perioadă, reprezentanții hotelului pun la dispoziție turiștilor oferte speciale. Printre acestea se numără momentele de program artistic cu ocazia zilei de 8 Martie, de Paște și de Crăciun. De altfel, turiștii se pot înfrupta dintr-un meniu consistent, iar la evenimente pot fi întâmpinați cu un cocktail. Atmosfera este întreținută de artiști cunoscuți.

Un alt aspect pe care nu toată lumea îl cunoaște este faptul că în holul hotelului din Poiana Brașov sunt expuse trei dintre rachetele cu care Simona Halep a scris istorie în tenisul mondial.

