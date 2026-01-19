Alexandru Chipciu, semnal de alarmă după Dinamo – U Cluj: „Din ce am văzut, ce s-a jucat până acum a fost hochei”

Alexandru Chipciu a vorbit despre meciul cu Dinamo, lipsa unor jucători importanți, ca Lukic și Nistor, dar și starea terenurilor din Superliga.

Dinamo a câștigat cu U Cluj, 1-0, golul fiind marcat de Mamoudou Karamoko.

Ardelenii sunt pe locul opt în Superliga, 33 de puncte, și etapa următoare joacă meciul cu Unirea Slobozia.

Alexandru Chipciu: „Din ce am văzut, ce s-a jucat până acum a fost hochei”

„Din păcate începem cu o înfrângere, am multe gânduri în cap. Am început foarte slab partida. Am lucrat să-i prindem prin spatele lor. Nu am avut agresivitate, presiune. În prima repriză a fost un mic haos în echipa noastră, în a doua repriză am început să mai jucăm, şi ei avut multe ocazii, au fost mult mai buni decât noi. Bravo lor.

Ştiam cum joacă Dinamo, ştiam că e foarte agresivă, ştiam că au jucători puternici în spate. Ştim că ei cad în a doua repriză, am avut nişte ocazii mari, dar şi ei au avut multe. Nu mai am repere aşa multe, am o stare de dezamăgire. Cred că lupta va fi încinsă până la final, nu am mai avut încredere pe parcursul campionatului, apoi am câştigat nişte meciuri.

Am plecat de la apărare foarte bine, am vrut să jucăm, nu am putut să jucăm, a fost un mic haos pe teren. Dacă vom reveni la meciurile pe care le-am practicat, va fi o luptă, vom lupta până la final. Am spus-o în cantonament, e o pierdere foarte mare Lukic, ne-am bazat jocul pe el. Dan Nistor e o pierdere foarte mare, de când a venit, jocul era făcut doar pentru el. Dacă nu ai cifre, cine să dea gol?

Îţi lipseşte golgheterul şi numărul 10, sperăm să-şi revină cât mai repede. E foarte important, meciul ăsta chiar dacă nu am făcut o partidă prea reuşită, pentru un privitor cred că a fost plăcut să se uite la meci.

A contat foarte mult terenul. Din ce am văzut, ce s-a jucat până acum a fost hochei. Ai încălzire şi dai drumul la mişto sau nu ştiu de ce o mai foloseşti. Oamenii de la Naţional Arena chiar au făcut o treabă foarte bună, cred că şi la noi, la Cluj Arena va fi teren bun, din ce am văzut şi la CFR a fost”, a declarat Alexandru Chipciu, la Prima Sport.