Triplul campion național de viteză în coastă, Alexandru Pițigoi, face pasul către competițiile internaționale în acest sezon și va concura în Campionatul European de Viteză în Coastă. Prima etapă are loc chiar în acest weekend, la Rechberg, în Austria.

Pilotul bucureștean se află deja la Rechberg, unde va lua startul la bordul unui model Porsche 992 GT3 Cup, într-o competiție care reunește unii dintre cei mai valoroși piloți ai continentului.

Alexandru Pițigoi, singurul român la startul Campionatului European de Viteză în Coastă

Un total de 269 de piloți sunt înscriși la etapa din Austria, una dintre cele mai tradiționale curse de viteză în coastă din Europa. Dintre aceștia, 233 vor concura în Categoria 1 FIA, acolo unde se aliniază și Pițigoi. Pentru el, aceasta este a treia participare la Rechberg, iar la ultima prezență, în urmă cu doi ani, a reușit o clasare remarcabilă, pe locul 12 la general.

„Pentru mine este o experiență la care visam de multă vreme. Este următorul pas în cariera mea și îmi doresc ca în acest sezon să iau startul la cât mai multe etape din Campionatul European. Acesta este obiectivul principal pentru 2026”, a declarat Pițigoi înaintea debutului său din acest sezon european, unde va fi singurul român prezent pe lista de start.

Activ în motorsport de aproape trei decenii, Alexandru Pițigoi a debutat la nivel național în anul 2000 și are în palmares trei titluri de campion la categoria Tracțiune Spate în raliuri.

Între 2022 și 2024, a devenit campion național absolut la viteză în coastă, la categoria Turisme, după ce în 2021 bifase primul sezon complet în această disciplină.

Etapa de la Rechberg va debuta joi cu testele oficiale, iar sâmbătă vor avea loc antrenamentele și calificările, în timp ce duminică sunt programate cele două manșe de concurs. Traseul de concurs are 4,4 kilometri, iar peste 10.000 de spectatori sunt așteptați să fie prezenți, prețul unui bilet pornind de la 43 de euro pentru cele două zile.