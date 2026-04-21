E oficial! Mirel Rădoi a plecat de la FCSB și Gigi Becali a recunoscut: „I-am dat binecuvântarea”

Mirel Rădoi, antrenorul campioanei din Superliga, l-a anunțat pe patronul Gigi Becali că va semna cu echipa turcă Gaziantep și renunță la FCSB.

De numirea noului tehnician se va ocupa exclusiv Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al echipei, susține latifundiarul din Pipera.

Mirel Rădoi a plecat de la FCSB! Gigi Becali a recunoscut: „I-am dat binecuvântarea”

FCSB a învins luni seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Farul Constanţa, în etapa a cincea din play-out-ul Superligii.

„I-am dat binecuvântarea lui Mirel. Așa rămăsese vorba, dacă are vreo ofertă să îi dau binecuvântarea. I-am urat noroc, are argumente. Ia 900.000 de euro, plus staff-ul 300.000 de euro. Deci 1,2 milioane de euro.

În plus, el vizează viitorul. Vrea să facă acolo performanță. Și după să ajungă în primele 4 din Turcia. A venit, mi-a spus că dacă are o ofertă pleacă și i-am zis că «dacă ai ofertă, eu te gonesc! Du-te și fă-ți viitorul, banii tăi». I-am dat binecuvântarea și să fie sănătos!

Echipa e într-o revenire acum, am văzut niște lucruri, ne-am spus niște lucruri pe care le-am văzut, mi-a lăsat un raport de bază”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Acum vorbim de două luni, după vom vedea. Sunt factori, cel mai mult depinde de calificare. Dacă vine un antrenor și califică el echipa în Conference, avem 10 milioane de euro asigurați. Nu-i problemă de mâine, n-are cine să ne ajungă din spate, n-are Galațiul, n-are UTA, suntem numai noi cu Botoșani Gigi Becali, antrenor FCSB

42 de zile a fost Mirel Rădoi „principal” la FCSB

Fostul selecționer își va continua cariera în Turcia, la Gaziantep, unde a antrenat în două rânduri și Marius Șumudică.

În urma deciziei de marți, 21 aprilie, Mirel Rădoi a intrat direct în istorie la FCSB. Antrenorul ocupă locul 9 în clasamentul celor mai scurte mandate, de numai 42 de zile.