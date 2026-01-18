Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că roș-albii pot avea probleme cu fair-play-ul financiar.

Oficialul dinamovist a spus că echipa trebuie să producă mai mulți bani din sponsorizări, bilete și marketing pentru că este un deficit financiar la club de patru milioane de euro.

Suma ar fi putut fi acoperită prin transferul lui Cătălin Cîrjan la Metalist Kharkov, club ce oferea patru milioane de euro. Căpitanul lui Dinamo a refuzat să plece, mai ales că echipa lupta pentru titlu și cupele europene.

Andrei Nicolescu, anunț despre fair-play-ul financiar înainte de Dinamo – U Cluj

Dinamo – U Cluj are loc duminică, de la ora 20:30, în etapa 22 a Superligii, în direct la tv pe Digi Sport și Prima Sport.

„Discutam despre oferta asta cu Cîrjan și toată lumea spunea «Să nu plece, să nu plece», pe de altă parte lumea spunea «Dar ce bine ar fi la buget, că avem deficit». Eu am explicat, nu e o problemă anul ăsta, că mai pun acționarii niște bani. Pe de altă parte, noi trebuie să fim atenți și la deficitul financiar, și la fair-play-ul financiar. Dacă noi trei ani de zile suntem în deficit financiar și venim cu aport de la acționari, nu se consideră ca și cum clubul produce suficienți bani.

Banii pe care putem să-i producem sunt prin bilete, prin tricouri, prin TV, prin sponsori. Ăia sunt bani considerați din activitatea comercială, ca să nu încurce fair-play-ul financiar al clubului. Că degeaba vine acționarul din spate și acoperă niște găuri”, a declarat Andrei Nicolescu, la emisiunea „Totul pentru Dinamo”.

„Veniți, fraților, la stadion, alături de echipa asta”

Președintele roș-albilor a continuat: „Noi suntem la limită acum, în vară, cu chestia asta, pentru că venim dintr-o insolvență în care a trebuit să acoperim găuri peste găuri, peste găuri. Iar prognoza noastră pe vânzare de bilete nu a funcționat. Noi am fost într-un deficit anul trecut, față de ce am prognozat sportiv, acolo am pus niște marje corecte apropo de audiență și e un deficit de 870.000 de euro.

Apelul meu este, apropo și de gestul lui Cîrjan, că toată lumea a spus «Domne, ce gest a făcut, ar trebui să fim alături de el». Veniți, fraților, la stadion, alături de echipa asta! Știu, e frig, e urât, dar veniți. Dinamovismul acum se arată, sincer. Echipa e mult mai puternică, cu suporterii alături. Gândiți-vă cum am jucat cu U Cluj anul trecut. Am condus cu 1-0, am avut om în plus și am luat bătaie 3-1 că eram 4.800 pe un stadion de 50.000. Era liniște, nu se auzea nimic. Dacă aveam patru puncte în plus, eram pe locul 3”.