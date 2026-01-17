Prima pagină » Sport » Ce spune Cristiano Bergodi despre Dinamo și Zeljko Kopic înaintea meciului direct

17 ian. 2026, 10:40, Sport
Cristiano Bergodi, antrenorul de la U Cluj, a vorbit despre meciul cu Dinamo, i-a lăudat pe adversari și crede că echipa roș-albă poate câștiga titlul.

Dinamo – U Cluj se joacă duminică, de la ora 20:30, în etapa 22 a Superligii.

Dinamo e pe locul 4, 38 de puncte, iar U Cluj e pe locul 7, 33 de puncte.

Cristiano Bergodi, laude pentru Dinamo înaintea meciului direct cu U Cluj. „Luptă pentru titlu. Ce se întâmplă acolo i se datorează lui Kopic”

„Se reia campionatul cu un meci foarte dificil și foarte important, dar nu decisiv, pentru că mai sunt opt partide după. Întâlnim o echipă foarte bună, care își merită locul din clasament. Echipa lui Dinamo are o dinamică foarte bună de joc. Are jucători foarte buni, cu tehnică, cu calitate, în față, iar în apărare sunt o echipă cu talie și e clar că va fi un meci dificil.

I-am vizionat pe Dinamo în Turcia, sunt o echipă bună care poate lupta și pentru titlu. Ce se întâmplă acolo i se datorează muncii lui Kopic, care are un grup de jucători valoroși. El a implementat ideea aceasta de a încerca să domine mereu, să aibă posesia în fiecare meci, iar jucătorii se mișcă mult, nu au poziția lor. Au și ei minusuri, e normal, nicio echipă nu e perfectă, dar e o formație foarte bună pentru campionatul românesc.

Chiar dacă nu a jucat mult cu mine, pentru că era mai tânăr, pot să vorbesc numai de bine despre Cîrjan, un profesionist. După doi ani, a devenit un jucător foarte bun, care a căpătat încredere și e căpitanul echipei. Nu e doar el, și Soro, și Armstrong se mișcă foarte bine, dar și alți jucători ofensivi.

Echipa noastră se prezintă bine, am făcut un cantonament bun. Am luat toate informațiile despre jucători și am avut posibilitatea de a pregăti fără presiune primul meci al campionatului. Chiar dacă nu am câștigat niciunul dintre cele trei meciuri amicale, am văzut în antrenamente că jucătorii erau bine conectați și foarte receptivi”, a spus Cristiano Bergodi, la fcucluj.ro.

