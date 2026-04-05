Dinamo a ajuns la șase meciuri fără victorie în campionat, iar Andrei Nicolescu nu înțelege cum de echipa sa poate rata atât de mult.

FC Argeş și Dinamo au remizat, 1-1, după ce gazdele au condus printr-un gol din penalty al lui Matos, iar Gnahore a egalat.

Dinamo a reuşit primul punct din play-off, e pe locul șase în play-off, 27 de puncte, și FC Argeș e pe cinci, 29 de puncte.

Andrei Nicolescu, concluzie după ce Dinamo a remizat cu FC Argeș: „E greu de înțeles. Dezamăgitor”

„Nu știu ce să zic. Senzația este că, deși eu nu sunt religios, am impresia că trebuie să mergem la biserică. Și creștinii ortodocși, și catolicii, și musulmanii la moschee. E ireal câte decizii proaste putem lua acolo, în față, în momente în care trebuie să ai un pic de sânge rece. Din păcate, dezamăgitor. Nu știu dacă este vorba de formă sau de inspirație. Suntem acolo, în față, avem mingi simple cu care trebuie să rezolvăm meciul și nu facem asta. N-am văzut faza de arbitraj, nu vreau să comentez. Dacă de la VAR asta a fost concluzia…

Sunt foarte, foarte supărat. Nu sunt bisericos, dar am impresia că trebuie să ne gândim la relația noastră cu energia supremă. Ceva nu se leagă. Atât de multe decizii proaste în fața porții. E greu de înțeles. Dacă am rata un loc de cupe europene s-ar simți ca un eșec. Mă uitam și astăzi și pe bancă. Avem o bancă extraordinară, un prim 11 foarte bun, dacă toți ar fi sănătoși ar fi o ratare să nu prindem cupele europene” a spus Andrei Nicolescu, care a afirmat și despre debutul lui George Pușcaș: „Pe George Pușcaș l-am forțat un pic, dar trebuia să facem asta. A avut puține mingi și asta trebuie să schimbăm, să jucăm mai mult cu el. Se vede că are putere în față și ne va ajuta. N-a uitat fotbalul”.