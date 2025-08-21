Anunț important pentru Dinamo. Răzvan Burleanu: „Își poate depune dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon competiţional”

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că Dinamo poate depune dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon, după ce a ieşit din insolvenţă înainte de sfârşitul lui iunie.

Dinamo poate reveni în cupele europene după o pauză de nouă ani. A jucat ultima dată în cupele europene în 2017, în turul trei preliminar al Europa League, cu Athletic Bilbao.

Răzvan Burleanu: „Dinamo își poate depune dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon competiţional”

Răzvan Burleanu, la finalul ședinței Comitetului Executiv al FRF, a declarat: „În perioada imediat următoare vom deschide un dialog cu cluburile și cu UEFA, astfel încât la finalul lunii octombrie să fim pregătiți cu cele mai importante modificări pe care dorim să le aducem pe manualul de licențiere și monitorizare financiară.

Principalele modificări pe care le avem în vedere sunt următoare: vrem să creștem nivelul de conștientizare în ceea ce privește cluburile în importanța sistemului de licențiere, vrem să creștem nivelul de pregătire al experților care lucrează la nivelul cluburilor sau al companiilor de audit, vrem să pregătim mai bine cluburile din eșaloanele inferioare, care-și doresc să promoveze în Superligă, astfel încât să fie mai bine pregătite să facă față rigorilor sistemului de licențiere. Totodată, ne dorim să aducem un plus de predictibilitate, digitalizare și transparență.

În momentul de față, avem doar două cluburi aflate în insolvență în primele două ligi, comparativ cu sezoanele 2016 și 2022, când în cele două eșaloane lucram cu câte 6 cluburi. Fiindcă tot vorbim despre licențiere și nu ați avut niciodată o poziție oficială din partea FRF, ținând cont că Dinamo a ieșit din insolvență înainte de data de 30.06 a acestui an, vă confirmăm că Dinamo poate depune dosarul de licență UEFA pentru următorul sezon competițional”.

