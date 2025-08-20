Prima pagină » Sport » Unde joacă Dinamo MECIURILE de acasă. Andrei Nicolescu anunță

20 aug. 2025, 15:37, Sport
Andrei Nicolescu a declarat că Dinamo va juca în acest sezon pe Arena Națională meciurile de acasă. Președintele roș-albilor a explicat care e diferența față de organizarea partidelor de pe teren propriu pe Arcul Triumf.

Dinamo joacă în etapa următoare în deplasare cu U Cluj și urmează meciul de acasă cu Hermannstadt.

Roș-albii au jucat la începutul sezonului pe Arcul de Triumf și acum va juca toate meciurile pe Arena Națională, unde evoluează și FCSB.

La meciul cu FC Botoșani, cei de la Arcul de Triumf au fost deranjați că roș-albii au acoperit numele sponsorului arenei, măsura fiind luată pentru a nu intra în conflict cu sponsorul echipei.

Unde joacă Dinamo meciurile de acasă

„Anul ăsta am semnat pentru Arena Naţională. Vrem să stăm departe de conflicte şi, cum e o zonă gri legată de ce se întâmplă pe Arc, legat de numele stadionului, de ce se impune celor care vin să închirieze. Sunt zone pe care nu le-am explorat pentru o soluţie. E mai bine să luăm soluţia asta, iar noi vrem să obişuim jucătorii pe o arenă mai mare, fanii să vină pe o arenă mai mare.

Anul trecut am suferit mult muscular că am jucat pe un teren mai moale, că era plin de nisip, iar pe jucători i-am solicitat mult. Decizia e bună acum, că evităm o eventuală discuţie care nu-şi are rostul, apoi sunt discuţii despre cost. Suntem acolo la preţ. Preţurile sunt similare, faţă de ce am discutat la Arc şi la Arenă.

Ca organizare, ca să avem o variantă optimă pentru stewarzi, dar am început să optimizăm costurile. Nu mai suntem la costurile la care foloseam Arena Naţională de două, trei ori pe sezon. Este o diferenţă legată de potenţialul considerat de Primărie referitor la meci. Un meci cu Metaloglobus nu va costa precum unul cu FCSB”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

