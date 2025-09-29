Prima pagină » Sport » Anunț înainte de U Cluj – CFR. „A revenit. E apt de joc”

29 sept. 2025, 16:38, Sport
Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat că Louis Munteanu poate juca în derby-ul de luni cu U Cluj.

U Cluj – CFR Cluj se joacă luni, de la 21:00, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Atacantul de 23 de ani a lipsit în ultimele meciuri de la CFR Cluj din cauza unei accidentări suferite la echipa națională.

CFR Cluj e pe locul 13, 8 puncte, și U Cluj e pe 9, 13 puncte.

„Sper să-i facem un cadou frumos lui Ioan Varga, și lui Mara. Nu cred, nu știu dacă vine la meci. Trebuie să câștigăm. Orice se poate întâmpla. Ei au câștigat în ultimele partide în care am suferit din multe puncte de vedere. Acum, sperăm, pentru că, așa cum discutam cu jucătorii, și ei își doresc să șteargă ceea ce s-a întâmplat negativ în ultima perioadă.

Avem un lot bun. Muhar s-a recuperat, are nevoie de partide. Face antrenamente alături de echipă de două săptămâni. În rest arătăm bine. A revenit și Louis Munteanu la antrenamente, e apt de joc. Arată mai bine Zouma și Slimani. Ambii sunt apți. Și-a revenit și Matei Ilie. E important să fie un meci frumos, până la urmă pe noi ne interesează punctele pentru că suferim din acest punct de vedere.

Aș dori să transmit și un mesaj, prin intermediul dumneavoastră. Un mesaj la fair-play, la sportivitate, pe teren și în afara lui. Atmosfera, de fiecare dată pe Cluj Arena a fost frumoasă la derby-uri”,a spus Cristi Balaj, la Fanatik.

Louis este mai bine. Vedem la final. O să vorbesc cu el. S-ar putea să-l vedem. Sperăm. Suntem toți, am recuperat aproape toți jucătorii, în afară de Simao și Kamara, care au accidentări de durată. Suntem pregătiți. Cu siguranță că pentru noi Louis este un jucător care și-a demonstrat valoarea și sperăm să fie pregătit sută la sută – Andrea Mandorlini

