CFR Cluj i-a găsit înlocuitor lui Louis Munteanu: are 116 meciuri în Serie A

CFR Cluj se pregătește pentru o posibilă despărțire de Louis Munteanu în ultimele zile de mercato. Ca să nu rămână descoperiți, oficialii din Gruia au deschis negocierile cu atacantul Simy Nwankwo (33 de ani).

„Vârful” nigerian este liber de contract după despărțirea de Salernitana.

Nwankwo, un atacant cu experiență în Serie A

Simy Nwankwo este un nume cu greutate în fotbalul italian. Vârful de aproape doi metri a strâns 116 partide în prima ligă și a marcat 34 de goluri. Cea mai bună perioadă a sa a fost la Crotone – 66 de goluri în 159 de apariții.

Sezonul de referință rămâne 2020/2021, când a reușit 20 de goluri în prima divizie din Italia. Nigerianul a marcat atunci „duble” contra unor nume grele din campionat, ca Napoli, Lazio, Parma și Torino, și a „spart” apărărilor celor de la Juventus și Atalanta.

În vara lui 2021, Simy avea o cotă de piață de 8 milioane de euro. Salernitana l-a cumpărat cu 4 milioane, dar nigerianul nu a reușit să confirme, bifând doar 10 goluri în 64 de partide. Ulterior, a fost împrumutat la Parma și Benevento, pentru ca în această vară să rămână liber de contract.

Simy are și patru selecții la prima reprezentativă a Nigeriei, dintre care două la Cupa Mondială din 2018. A intrat atunci pe finalurile partidelor din grupe cu Croația și Argentina.

Atacantul este reprezentat de agenția M-Soccermanagement, aceeași care are în portofoliu și doi fotbaliști români, Virgil Ghiță și Denis Drăguș.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj. Cine e noul antrenor

Transfer de la FCSB la CFR Cluj. „E noul nostru mijlocaș”