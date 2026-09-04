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Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile US Open. A trecut în două seturi de Jasmine Paolini

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile US Open. A trecut în două seturi de Jasmine Paolini
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Sorana Cîrstea continuă parcursul foarte bun de la US Open. Sportiva, clasată pe locul 17 în ierarhia WTA și desemnată cap de serie numărul 16, a obținut vineri, 4  septembrie, calificarea în optimile de finală ale turneului de Grand Slam de la New York. Sorana este pentru a doua oară în optimile US Open.

Victorie clară în fața Jasminei Paolini

Sorana Cîrstea a învins-o pe italianca Jasmine Paolini, în două seturi, scor 6-3, 6-3. Partida a durat o oră și 15 minute, iar sportiva din România a reușit să încheie confruntarea fără să piardă vreun set. Rezultatul îi permite Soranei Cîrstea să continue lupta pentru un loc în fazele superioare ale competiției de la Flushing Meadows.

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Cu cine poate juca Sorana Cîrstea în optimi

În optimile de finală, Sorana Cîrstea va juca împotriva câștigătoarei meciului dintre americanca Jessica Pegula, cap de serie numărul 3, și canadianca Leylah Fernandez, cap de serie numărul 31. Miza următorului meci pentru româncă va fi calificarea în sferturile de finală ale US Open.

Sorana Cîrstea și-a asigurat 480.000 de dolari

Calificarea în optimile de finală îi garantează Soranei Cîrstea un premiu de 480.000 de dolari, indiferent de rezultatul pe care îl va obține în următorul meci.

Performanța este cu atât mai importantă pentru jucătoarea română cu cât aceasta se află în ultimul sezon al carierei profesioniste. Cîrstea continuă astfel parcursul la US Open și va lupta în următoarea partidă pentru calificarea în sferturile de finală.

Sorana Cîrstea lasă deschisă posibilitatea de a juca și în 2027

Înainte de startul sezonului 2026, Sorana Cîrstea anunța că se va retrage din tenisul profesionist la finalul anului. Evoluțiile foarte bune din acest sezon par însă să-i fi schimbat perspectiva.

Într-un interviu acordat la US Open, românca a sugerat că ar putea continua în circuitul WTA și în 2027. Cîrstea a explicat că va lua în calcul retragerea abia în momentul în care va simți că nu mai poate evolua la un nivel ridicat.

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