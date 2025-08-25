Bilete gratuite pentru fani la antrenamentul tricolorilor de duminică, de la Mogoşoaia. Jucătorii, sesiune foto și de autografe cu suporteri

Echipa naţională invită suporterii în cantonamentul de la Mogoşoaia pentru o sesiune de autografe duminică, 31 august. Biletele gratuite, disponibile într-un număr limitat pentru acest eveniment, pot fi rezervate începând de marţi.

La finalul săptămânii, tricolorii lui Mircea Lucescu se vor reuni la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia, pentru a pregăti meciul cu Canada, partidă de pregătire programată pe 5 septembrie, pe Arena Naţională, şi disputa din preliminariile Campionatului Mondial împotriva Ciprului, care se va disputa la Nicosia, pe 9 septembrie.

Suporterii vor avea ocazia să participe la o sesiune de autografe la antrenamentul de duminică, 31 august, arată frf.ro. Accesul publicului se va face începând cu ora 17:15. La ora 18:00 e programată sesiunea de autografe, iar de la ora 18:15 va începe şedinţa de pregătire, la care copiii şi însoţitorii lor vor avea acces pentru 15 minute.

Începând de marţi, 26 august, la prânz, cei interesaţi, adulţi sau copii, îşi vor putea rezerva accesul gratuit pe site-ul bilete.frf.ro, fiecare comandă putând include maximum opt bilete. Vor fi disponibile 800 de tichete de acces cu valoare zero.

Lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Canada și Cipru:

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);

Mijlocași

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4);

Atacanți

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).