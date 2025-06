Al Ahly FC și Inter Miami CF joacă meciul de deschidere al Campionatului Mondial al Cluburilor. Duelul are loc la 14 iunie, de la ora locală 20:00 (duminică, 03:00, în România), pe Hard Rock Stadium din Miami.

Competiția e în SUA între 14 iunie și 13 iulie și e prima ediție cu 32 de echipe, care sunt împărțite în opt grupe de câte patru.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în optimile de finală.

Campionatul Mondial al Cluburilor. Programul complet al competiției unde joacă și Interul lui Chivu

Grupele de la Campionatul Mondial al Cluburilor:

Grupa A: SE Palmeiras Sao Paulo (Brazilia), FC Porto (Portugalia), Al Ahly FC (Egipt), Inter Miami CF (SUA)

Grupa B: Paris Saint-Germain (Franța), Atletico Madrid (Spania), Botafogo Rio de Janeiro (Brazilia), Seattle Sounders FC (SUA)

Grupa C: FC Bayern Munchen (Germania), Auckland City FC (Noua Zeelandă), CA Boca Juniors (Argentina), Benfica Lisabona (Portugalia)

Grupa D: CR Flamengo Rio de Janeiro (Brazilia), Esperance Sportive de Tunisie (Tunisia), Chelsea FC (Anglia), Los Angeles FC (SUA)

Grupa E: CA River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japonia), CF Monterrey (Mexic), FC Inter Milano (Italia)

Grupa F: Fluminense FC Rio de Janeiro (Brazilia), Borussia Dortmund (Germania), Ulsan HD (Coreea de Sud), Mamelodi Sundowns FC (Africa de Sud)

Grupa G: Manchester City (Anglia), Wydad AC Casablanca (Maroc), Al Ain FC (EAU), Juventus FC (Italia)

Grupa H: Real Madrid CF (Spania), Al Hilal Riad (Arabia Saudită), CF Pachuca (Mexic), RB Salzburg (Austria)

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial al Cluburilor (ora României):

Duminică 15 iunie

Al Ahly FC – Inter Miami CF (Hard Rock Stadium – Miami, 03:00), în Grupa A

FC Bayern Munchen – Auckland City FC (TQL Stadium – Cincinnati, 19:00), Grupa C

Paris Saint-Germain – Atletico Madrid (Rose Bowl Stadium – Los Angeles, 22:00), în Grupa B

Luni 16 iunie

Palmeiras – FC Porto (MetLife Stadium – New York, 01:00), în Grupa A

Botafogo – Seattle Sounders FC (Lumen Field – Seattle, 05:00), în Grupa B

Chelsea FC – LAFC (Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, 22:00), în Grupa D

Marți 17 iunie

CA Boca Juniors – Benfica Lisabona (Hard Rock Stadium – Miami, 01:00), în Grupa C

Flamengo – Esperance de Tunisie (Lincoln Financial Field – Philadelphia, 04:00), în Grupa D

Fluminense FC – Borussia Dortmund (MetLife Stadium – New York, 19:00), în Grupa F

CA River Plate – Urawa Red Diamonds (Lumen Field – Seattle, 22:00), în Grupa E

Miercuri 18 iunie

Ulsan HD – Mamelodi Sundowns FC (Inter&Co Stadium – Orlando, 01:00), în Grupa F

CF Monterrey – FC Inter Milano (Rose Bowl Stadium – Los Angeles, 04:00), în Grupa E

Manchester City – Wydad AC (Lincoln Financial Field – Philadelphia, 19:00), în Grupa G

Real Madrid CF – Al Hilal (Hard Rock Stadium – Miami, 22:00), în Grupa H

Joi 19 iunie

CF Pachuca – RB Salzburg (TQL Stadium – Cincinnati, 01:00), în Grupa H

Al Ain FC – Juventus FC (Audi Field – Washington DC, 04:00), în Grupa G

Palmeiras – Al Ahly FC (MetLife Stadium – New York, 19:00), în Grupa A

Inter Miami CF – FC Porto (Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, 22:00), în Grupa A

Vineri 20 iunie

Seattle Sounders FC – Atletico Madrid (Lumen Field – Seattle, 01:00), în Grupa B

Paris Saint-Germain – Botafogo (Rose Bowl Stadium – Los Angeles, 04:00), în Grupa B

Benfica Lisabona – Auckland City FC (Inter&Co Stadium – Orlando, 19:00), în Grupa C

Flamengo – Chelsea FC (Lincoln Financial Field – Philadelphia, 21:00), în Grupa D

Sâmbătă 21 iunie

LAFC – Esperance de Tunisie (Geodis Park – Nashville, 01:00), în Grupa D

FC Bayern Munchen – CA Boca Juniors (Hard Rock Stadium – Miami, 04:00), în Grupa C

Mamelodi Sundowns FC – Borussia Dortmund (TQL Stadium – Cincinnati, 19:00), în Grupa F

FC Inter Milano – Urawa Red Diamonds (Lumen Field – Seattle, 22:00), în Grupa E

Duminică 22 iunie

Fluminense FC – Ulsan HD (MetLife Stadium – New York, 01:00), în Grupa F

CA River Plate – CF Monterrey (Rose Bowl Stadium – Los Angeles, 04:00), în Grupa E

Juventus FC – Wydad AC (Lincoln Financial Field – Philadelphia, 19:00), în Grupa G

Real Madrid CF – CF Pachuca (Bank of America Stadium – Charlotte, 22:00), în Grupa H

Luni 23 iunie

RB Salzburg – Al Hilal (Audi Field – Washington DC, 01:00), Grupa H

Manchester City – Al Ain FC (Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, 04:00), în Grupa G

Seattle Sounders FC – Paris Saint-Germain (Lumen Field – Seattle, 22:00), în Grupa B

Atletico Madrid – Botafogo (Rose Bowl Stadium – Los Angeles, 22:00), în Grupa B

Marți 24 iunie

Inter Miami CF – Palmeiras (Hard Rock Stadium – Miami, 04:00), în Grupa A

FC Porto – Al Ahly FC (MetLife Stadium – New York, 04:00), în Grupa A

Auckland City FC – CA Boca Juniors (Geodis Park – Nashville, 22:00), în Grupa C

Benfica Lisabona – FC Bayern Munchen (Bank of America Stadium – Charlotte, 22:00), în Grupa C

Miercuri 25 iunie

LAFC – CR Flamengo (Camping World Stadium – Orlando, 04:00), în Grupa D

Espérance de Tunisie – Chelsea FC (Lincoln Financial Field – Philadelphia, 04:00), în Grupa D

Borussia Dortmund – Ulsan HD (TQL Stadium – Cincinnati, 22:00), în Grupa F

Mamelodi Sundowns FC – Fluminense FC (Hard Rock Stadium – Miami, 22:00), în Grupa F

Joi 26 iunie

FC Inter Milano – CA River Plate (Lumen Field – Seattle, 04:00), în Grupa E

Urawa Red Diamonds – CF Monterrey (Rose Bowl Stadium – Los Angeles, 04:00), Grupa E

Juventus FC – Manchester City (Camping World Stadium – Orlando, 22:00), în Grupa G

Wydad AC – Al Ain FC (Audi Field – Washington DC, 22:00), în Grupa G

Vineri 27 iunie

Al Hilal – CF Pachuca (Geodis Park – Nashville, 04:00), în Grupa H

RB Salzburg – Real Madrid CF (Lincoln Financial Field – Philadelphia, 04:00), în Grupa H

Optimile de la Campionatul Mondial al Cluburilor

Sâmbătă 28 iunie

1A – 2B (Lincoln Financial Field – Philadelphia, 19:00)

1C – 2D (Bank of America Stadium – Charlotte, 23:00)

Duminică 29 iunie

1B – 2A (Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, 19:00)

1D – 2C (Hard Rock Stadium – Miami, 23:00)

Luni 30 iunie

1E – 2F (Bank of America Stadium – Charlotte, 22:00)

Marți 1 iulie

1G – 2H (Camping World Stadium – Orlando, 04:00)

1H – 2G (Hard Rock Stadium – Miami, 22:00)

Miercuri 2 iulie

1F – 2E (Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, 04:00)

Sferturi de finală Campionatul Mondial al Cluburilor

Vineri 4 iulie

1E/2F – 1G/2H (Camping World Stadium – Orlando, 22:00)

Sâmbătă 5 iulie

1A/2B – 1C/2D (Lincoln Financial Field – Philadelphia, 04:00)

1B/2A – 1D/2C (Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, 19:00)

1H/2G – 1F/2E (MetLife Stadium – New York, 23:00)

Semifinale Campionatul Mondial al Cluburilor

Marți 8 iulie

Semifinala 1 (MetLife Stadium – New York, 22:00)

Miercuri 9 iulie

Semifinala 2 (MetLife Stadium – New York, 22:00)

Finala Campionatul Mondial al Cluburilor

Duminică 13 iulie

(MetLife Stadium – New York, 22:00)