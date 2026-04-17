Campionatul Mondial de Snooker. Programul și meciurile din primul tur

Finalul calendarului World Snooker Tour 2025-2026 aduce în prim-plan cel mai așteptat turneu de snooker al sezonului și testul mental suprem pentru jucători: Campionatul Mondial de la Sheffield.

Cei mai buni 16 de jucători ai lumii, alături de alți 16 jucători veniți din calificări, se duelează pentru cel mai râvnit trofeu al sportului între 18 aprilie și 4 mai, iar toate sesiunile sunt disponibile în direct pe Eurosport 1 și HBO Max. Acțiunea începe cu meciurile din primul tur, care au loc de sâmbătă, 18 aprilie, până joi, 23 aprilie.

Turul al doilea se desfășoară între 24 și 27 aprilie, cu sferturile de finală programate în următoarele două zile. Semifinalele au loc în perioada 30 aprilie – 2 mai, iar finala se va juca în patru sesiuni, pe 3 și 4 mai. Premiile totale ale turneului se ridică la 2.395.000 de lire, în timp ce câștigătorul va pleca acasă cu un cec în valoare de 500.000 de lire, acesta fiind cel mai mare fond de premii disponibil într-o competiție din cadrul World Snooker Tour.

Campionatul Mondial de Snooker

Ediția de anul acesta este a 50-a consecutivă care se desfășoară la Teatrul Crucible din Sheffield, gazda Campionatul Mondial din 1977. Zhao Xintong, ultimul câștigător al turneului și de asemenea primul campion mondial asiatic, va fi al 21-lea jucător care se va confrunta cu „blestemul Crucible”, conform căruia niciun jucător care a câștigat Campionatul Mondial pentru prima dată nu a reușit să-și apere titlul de când turneul s-a mutat la Sheffield. Printre participanții confirmați se mai numără Neil Robertson, Judd Trump, Ronnie O’Sullivan, Mark Williams, Wu Yize, dar și Kyren Wilson, care a căzut victimă aceluiași blestem în ediția de anul trecut.

Program Campionatul Mondial de Snooker

• Sâmbătă, 18 aprilie, 12:00, 18:30, 20:45 – Turul întâi

• Duminică, 19 aprilie, 12:00, 18:15, 20:45 – Turul întâi

• Luni, 20 aprilie, 12:00, 16:30, 20:45 – Turul întâi

• Marți, 21 aprilie, 12:00, 16:30, 20:45 – Turul întâi

• Miercuri, 22 aprilie, 12:00, 16:30, 20:45 – Turul întâi

• Joi, 23 aprilie, 15:00, 20:45 – Turul al doilea

• Vineri, 24 aprilie, 12:00, 16:30, 20:45 – Turul al doilea

• Sâmbătă, 25 aprilie, 12:00, 16:30, 20:45 – Turul al doilea

• Duminică, 26 aprilie, 12:00, 16:30, 20:45 – Turul al doilea

• Luni, 27 aprilie, 15:00, 20:30 – Turul al doilea

• Marți, 28 aprilie, 12:00, 16:15, 20:30 – Sferturi de finală

• Miercuri, 29 aprilie, 12:00, 16:15, 20:30 – Sferturi de finală

• Joi, 30 aprilie, 14:45, 20:30 – Semifinale

• Vineri, 1 mai, 12:00, 16:15, 20:30 – Semifinale

• Sâmbătă, 2 mai, 12:00, 16:15, 20:30 – Semifinale

• Duminică, 3 mai, 14:45, 20:30 – Finala

• Luni, 4 mai, 14:45, 20:30 – Finala

Meciuri primul tur Campionatul Mondial de Snooker

• Zhao Xintong v Liam Highfield

• Mark Allen v Zhang Anda

• Mark J Williams v Antoni Kowalski

• Xiao Guodong v Zhou Yuelong

• Barry Hawkins v Matthew Stevens

• Ding Junhui v David Gilbert

• John Higgins v Ali Carter

• Kyren Wilson v Stan Moody

• Wu Yize v Lei Peifan

• Shaun Murphy v Fan Zhengyi

• Chris Wakelin v Liam Pullen

• Judd Trump v Gary Wilson

• Ronnie O’Sullivan v He Guoqiang

• Mark Selby v Jak Jones

• Si Jiahui v Hossein Vafaei

• Neil Robertson v Pang Junxu