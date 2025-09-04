Prima pagină » Sport » Unde vezi snooker la TV. Contract până în 2031

04 sept. 2025, 20:50, Sport
Warner Bros. Discovery (WBD) a prelungit parteneriatul cu World Snooker Tour (WST), cu drepturi exclusive de difuzare pe canalele și platformele sale din Europa până în sezonul 2030-2031.

Eurosport și HBO Max vor oferi publicului din România cele mai importante competiții din cadrul WST, inclusiv competițiile din „Triple Crown” (Campionatul Mondial, The Masters și UK Championship), dar și alte turnee de prestigiu precum Mastersul Saudit, Mastersul din Shanghai sau Tour Championship, ca parte a unui acord ce acoperă 50 de piețe din Europa.

În Europa, sezonul de snooker atrage o audiență impresionantă. În sezonul 2024 – 2025, Eurosport a înregistrat cifre record, cu peste 88 de milioane de telespectatori unici care urmăresc meciurile de snooker pe întregul continent.

Trojan Paillot, Senior Vice President, Sports Rights Acquisitions and Syndication al WBD Sports Europe, a declarat: „Suntem încântați să prelungim parteneriatul nostru de succes cu World Snooker Tour pentru a continua să aducem povești pline de dramă și intensitate de la masa de snooker pe tot parcurusul anului. Cu un portofoliu cuprinzător de canale și platforme, maximizăm oportunitățile de vizionare pentru fanii snookerului din toată Europa și ajutăm creșterea popularității acestui sport la nivel internațional”.

Peter Wright, Chief Commercial Officer al WST, a spus: „Eurosport a jucat un rol semnificativ în dezvoltarea popularității sportului nostru pe întreg continentul. Întâlnim foarte mulți fani care spun că prima lor experiență cu snookerul a fost la Eurosport. Și, bineînțeles, mulți jucători profesioniști au descoperit sportul nostru în acest fel. Suntem mândri că am dus snookerul la un nivel de conținut sportiv de primă clasă la Eurosport și pe HBO Max. Așteptăm cu nerăbdare să continuăm parteneriatul nostru cu Warner Bros. Discovery pentru următorii cinci ani și mai departe”.

Sezonul 2025-2026 al WST cuprinde 22 de turnee, dintre care 18 sunt competiții de clasament. Judd Trump este liderul mondial în prezent, iar calendarul sezonului pregătește o perioadă spectaculoasă ce include UK Championship (29 noiembrie – 7 decembrie 2025), The Masters (11–18 ianuarie 2026) și punctul culminant, Campionatul Mondial de Snooker (18 aprilie – 4 mai 2026).

Mediafax
