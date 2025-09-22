Spaniolul Efren Llarena, campion european absolut la raliuri în 2022, este marele câștigător al primei ediții a Mamaia Rally Show, care a avut loc în weekend la malul mării cu un format spectaculos și a strâns mii de spectatori de-a lungul celor două zile de compețiție.

Larena, venit la start cu un Hyundai i20 Rally2, și-a confirmat statutul de favorit și a urcat pe prima treaptă a podiumului după un parcurs spectaculos.

Campionul european Efren Llarena, învingător în prima ediție a Mamaia Rally Show

În finală, spaniolul l-a învins pe italianul Andrea Nucita, multiplu campion național, în două confruntări directe urmărite cu sufletul la gură de fanii prezenți.

Podiumul a fost completat de Simone Tempestini, singurul român care a reușit să ajungă în top 3, cel mai titrat pilot al țării noastre învingându-l în finala mică pe Vlad Cosma.

Printre piloții de raliuri de top care au mai acceptat provocarea de a fi la startul competiției de pe litoral s-au mai numărat Manfred Stohl (campion mondial în WRC), Bogdan Marișca (dublu campion național absolut), Karem Kazaz (campionul Turcieo) sau Norbert Maior (campion european de juniori).

La start s-au aliniat în total 20 de concurenți, dintre care opt campioni naționali, iar valoarea totală a mașinilor de concurs a depășit 5 milioane de euro.

Mamaia Rally Show a adus pe litoral un format inedit, tip „duel eliminatoriu”, în care piloții s-au întrecut unu-la-unu pe un traseu special amenajat în Mamaia Nord. Circuitul urban a combinat asfalt și macadam, viraje strânse, săritori și zone spectaculoase, toate vizibile publicului din tribune sau de pe margine.

Leonard Doroftei s-a bucurat de o tură cu piloții

Competiția nu a fost doar despre motorsport, ci și despre divertisment. Publicul a avut acces gratuit atât la probe, cât și la activitățile conexe: prezentarea echipajelor, parada mașinilor, concerte și zone de street food.

Atmosfera a fost una de festival, cu mii de oameni veniți să vadă de aproape eroii motorsportului și să se bucure de adrenalina raliurilor chiar în inima stațiunii Mamaia.

Printre cei care au ținut să vadă îndeaproape competiția și chiar s-au bucurat de o tură în dreapta piloților s-au numărat Leonard Doroftei, Anamaria Brânză, Cătălin Chirilă, Ștefania Uță sau sportivii de la CSM Constanța.

Organizat de Napoca Rally Academy și Raliul Deltei, în parteneriat cu autoritățile locale și brandurile de promovare turistică Riviera Românească și Visit Mamaia, evenimentul își propune să devină o tradiție, anunțând deja următoarea ediție pentru 2026.