29 oct. 2025, 18:21, Sport
Când joacă Sorana Cîrstea în SFERTURI la Hong Kong! Adversară va fi Leylah Fernandez
Sorana Cîrstea o învinge pe Anastasia Pavlyuchenkova la Australian Open și i se alătură Simonei Halep în optimi. Cu cine joacă româncele mai departe

Sorana Cîrstea o va înfrunta pe canadianca Leylah Fernandez în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a doua favorită a trecut, miercuri, de germanca Eva Lys, cu 6-4, 6-1.

Partida va avea oc vineri dimineața, de la ora 8.00 – ora României.

Fernandez a trecut în optimi de Eva Lys (Germania, 44 WTA), scor 6-4, 6-1.

Cîrstea şi Fernandez au mai fost adversare o singură dată, în semifinale la Osaka, în urmă cu aproximativ zece zile. Atunci a câştigat Fernandez (6-1, 2-6, 6-4), care ulterior a obţinut şi trofeul.

Cîrstea (35 ani, 45 WTA), a șaptea favorită, care a trecut miercuri de australianca Ajla Tomljanovic cu 4-6, 6-4, 6-3, are șansa să își ia revanșa în fața jucătoarei nord-americane (22 ani, 23 WTA).

Aceasta a învins-o în urmă cu două săptămâni în semifinale la Osaka, în trei seturi, cu 6-1, 2-6, 6-4. Fernandez a cucerit titlul ulterior.

În sferturi s-au mai calificat australianca Maya Joint și Cristina Bucșa, jucătoare spaniolă născută la Chișinău.

Alcaraz, eliminat în turul doi

Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial şi favorit al Rolex Paris Masters, a fost învins de britanicul Cameron Norrie încă de la debutul său în competiţie, marţi seară, în turul doi.

Britanicul, locul 31 mondial, s-a impus cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4, în două ore şi 22 de minute.

Seria de victorii consecutive a lui Alcaraz în Masters 1000 se opreşte astfel la 17, după titlurile câştigate la Monte-Carlo, Roma şi Cincinnati.

Mediafax
