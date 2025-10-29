Prima pagină » Sport » Mihai Stoica a tras concluzia după ce a văzut CS Dinamo – Dinamo. „Nu le convine”

Mihai Stoica a tras concluzia după ce a văzut CS Dinamo – Dinamo. „Nu le convine”

29 oct. 2025, 08:53, Sport
Mihai Stoica a tras concluzia după ce a văzut CS Dinamo - Dinamo. „Nu le convine”

Mihai Stoica și Victor Angelescu, oficiali ai cluburilor FCSB și Rapid, au vorbit despre meciul CS Dinamo – Dinamo, 1-3, din Cupa României și cred că o astfel de partidă nu ar fi trebuit să aibă loc.

Reprezentanți ai celor de la CS Dinamo și Dinamo au discutat despre o eventuală fuziune. Cert e că fanii au fost în număr mic la meciul de aseară de pe Arcul de Triumf, ceea ce ar da de înțeles că masa de suporteri e îndreptată către echipa din Superliga.

Dinamo a învins-o pe CS Dinamo, 3-1, marți seara, pe Stadionul Arcul de Triumf, într-un meci din Grupa D a Cupei României, în care echipa din Liga 2 a fost gazdă.

Mihai Stoica a tras concluzia după ce a văzut CS Dinamo – Dinamo. „Nu le convine”

Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a declarat la Prima Sport: „Nu e ceva normal, e clar, să joace Dinamo contra Dinamo. La un moment dat vorbeau, că voiau să fuzioneze, s-a mai întâmplat. Dinamo unu, cu Dinamo doi. Mi se pare ca atunci, cumva…”.

Iar, Mihai Stoica a afirmat, pentru aceeași sursă: „Păi, asta cu Dinamo bate Dinamo, dacă marca Cocoș «dubla», putea fi Dinamo face egal cu Dinamo. Uite, eu am trecut pe lângă stadionul de la «Arc» când era meciul celor de la CSA Steaua cu CS Dinamo, erau doar cei din Peluza Sud, nu era nimeni de la Dinamo.

Eu cred că nu le convine că există echipa asta, altfel nu se explică de ce nu vin la meci ca să facă spectacol. Cu oricine juca Dinamo în Cupă pe «Arc», era plin «Arcul». Poate nu cu Slatina, dar erau mai mulți. Păi, ce, Dinamo nu are rezultate? Eu cred că absenteismul e dovada că nu le convine că existe echipa asta”.

Alex Musi, mesaj clar: „Nu mă mai întorc niciodată la FCSB”

Zeljko KOPIC, furios după CS Dinamo – FC Dinamo 1-3: „Puteam să ne compromitem!”. Ce s-a întâmplat în vestiar

Mediafax
Coreea de Nord anunță testarea unor rachete de croazieră
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Ucraina a aruncat în aer un baraj rusesc și a lăsat trupele lui Putin izolate
Mediafax
Istoricii spun că atenția lui Putin asupra Ucrainei atinge nivelul obsesiei / O nouă evaluare a serviciilor de informaţii din SUA: Putin nu e dispus să cedeze
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Ce substanță a fost detectată în gazul din jurul obiectului interstelar 3I/ATLAS?
Ce ar însemna renunțarea la alternanța ora de vară – ora de iarnă și cum ne va afecta
10:27
Ce ar însemna renunțarea la alternanța ora de vară – ora de iarnă și cum ne va afecta
GUVERN Consiliul Tripartit a început. Care sunt variantele de pe masa discuțiilor cu Bolojan? Sindicatele cer, patronatele se opun
10:25
Consiliul Tripartit a început. Care sunt variantele de pe masa discuțiilor cu Bolojan? Sindicatele cer, patronatele se opun
EXTERNE Hărțuirea din online i-a afectat serios sănătatea lui Brigitte Macron. Calvarul prin care trece prima doamnă a Franței, povestit chiar de fiica sa
10:13
Hărțuirea din online i-a afectat serios sănătatea lui Brigitte Macron. Calvarul prin care trece prima doamnă a Franței, povestit chiar de fiica sa
NEWS ALERT Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, în contextul retragerii trupelor AMERICANE din România
10:12
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, în contextul retragerii trupelor AMERICANE din România
EXERCIȚIU amplu la barajul Vidraru. Autoritățile testează o deversare controlată a apei din lacul de acumulare
10:08
EXERCIȚIU amplu la barajul Vidraru. Autoritățile testează o deversare controlată a apei din lacul de acumulare
ANALIZA de 10 Interese reciproce. Noul lider al Siriei, vânat în trecut de Rusia și SUA pentru legăturile cu al-Qaeda, a primit „binecuvântarea” lui Putin la Kremlin. Ce urmărește Moscova pe termen lung
10:00
Interese reciproce. Noul lider al Siriei, vânat în trecut de Rusia și SUA pentru legăturile cu al-Qaeda, a primit „binecuvântarea” lui Putin la Kremlin. Ce urmărește Moscova pe termen lung