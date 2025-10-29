Mihai Stoica și Victor Angelescu, oficiali ai cluburilor FCSB și Rapid, au vorbit despre meciul CS Dinamo – Dinamo, 1-3, din Cupa României și cred că o astfel de partidă nu ar fi trebuit să aibă loc.

Reprezentanți ai celor de la CS Dinamo și Dinamo au discutat despre o eventuală fuziune. Cert e că fanii au fost în număr mic la meciul de aseară de pe Arcul de Triumf, ceea ce ar da de înțeles că masa de suporteri e îndreptată către echipa din Superliga.

Dinamo a învins-o pe CS Dinamo, 3-1, marți seara, pe Stadionul Arcul de Triumf, într-un meci din Grupa D a Cupei României, în care echipa din Liga 2 a fost gazdă.

Mihai Stoica a tras concluzia după ce a văzut CS Dinamo – Dinamo. „Nu le convine”

Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a declarat la Prima Sport: „Nu e ceva normal, e clar, să joace Dinamo contra Dinamo. La un moment dat vorbeau, că voiau să fuzioneze, s-a mai întâmplat. Dinamo unu, cu Dinamo doi. Mi se pare ca atunci, cumva…”.

Iar, Mihai Stoica a afirmat, pentru aceeași sursă: „Păi, asta cu Dinamo bate Dinamo, dacă marca Cocoș «dubla», putea fi Dinamo face egal cu Dinamo. Uite, eu am trecut pe lângă stadionul de la «Arc» când era meciul celor de la CSA Steaua cu CS Dinamo, erau doar cei din Peluza Sud, nu era nimeni de la Dinamo.

Eu cred că nu le convine că există echipa asta, altfel nu se explică de ce nu vin la meci ca să facă spectacol. Cu oricine juca Dinamo în Cupă pe «Arc», era plin «Arcul». Poate nu cu Slatina, dar erau mai mulți. Păi, ce, Dinamo nu are rezultate? Eu cred că absenteismul e dovada că nu le convine că existe echipa asta”.

