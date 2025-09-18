La numai doi ani de la primul său start în Campionatul Național de Viteză în Coastă, Sorin Huțanu se află în postura de a se număra printre favoriții la titlul de campion al Grupei 3, una dintre cele mai puternice din competiție, care va ajunge în acest weekend la Râșnov.

Peste 100 de piloți vor lua startul sâmbătă în penultima etapă a sezonului, pe traseul de la poalele cetății medievale, pentru a doua oară în 2025. Râșnovul a deschis și actualul sezon, însă atunci etapa s-a desfășurat exclusiv pe ploaie, în timp ce acum prognoza anunță vreme însorită.

Candidat surpriză la titlul de campion la viteză în coastă

Lupta pentru titlu la grupe este în plină desfășurare, iar cea mai intensă se dă la Grupa 3, acolo unde patru piloți sunt despărțiți de numai 23 de puncte, cu două runde înainte de final.

Liderul provizoriu este Claudiu Ciucă (Seat Cupra TCR), cu 105,7 puncte, urmat de Sorin Huțanu (Audi RS3 TCR), cu 97 de puncte. Pe următoarele poziții se clasează George Șchiopulescu (Seat Cupra TCR), cu 92 de puncte, și Bogdan Toma (Porsche 718 GT4), cu 82 de puncte.

Conform regulamentului, la finalul sezonului se iau în calcul doar cele mai bune șapte rezultate din cele opt etape. În aceste condiții, Huțanu, Șchiopulescu și Bogdan Toma, care au deja câte o absență sau o rundă fără puncte, sunt avantajați. Ciucă, prezent la toate etapele de până acum, va pierde cel puțin 9,5 puncte dacă nu va puncta mai slab la Râșnov sau la finala de la Poiana Brașov.

Astfel, Sorin Huțanu poate deveni favorit. El și-a făcut debutul în motorsport abia în 2023, la volanul unei Dacia Logan. Anul trecut a fost vicecampion la Grupa 3, într-un sezon în care competiția era împărțită în două campionate. O eventuală victorie anul acesta ar însemna cea mai mare performanță a sa de până acum.

„Mă bucur să fiu în această ipostază, mai ales că nu am un background și am început destul de târziu în motorsport, așa că nu simt nicio presiune. Vin la Râșnov să mă bucur de competiție și voi da totul, ca de fiecare dată. Să termin acolo, în vârf, ar fi un bonus senzațional pentru mine”, a declarat pilotul bucureștean.

Huțanu ajunge la Râșnov cu moralul ridicat, după ce weekendul trecut a obținut o victorie importantă în Super Rally, la Trofeul Mihai Leu – Hunedoara, rezultat care l-a readus în lupta pentru titlu la categoria Tracțiune Față. Acum este hotărât să facă o nouă cursă spectaculoasă.

Peste 100 de piloți și-au confirmat prezența la penultima etapă a sezonului de viteză în coastă, Râșnov-Brașov Challenge. Competiția va debuta sâmbătă cu manșele de antrenamente și calificări, iar duminică, de la ora 13:30, sunt programate cele două manșe oficiale, care vor stabili câștigătorii. Traseul este amenajat pe drumul dintre Râșnov și Poiana Brașov.