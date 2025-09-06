Prima pagină » Sport » Căpitanul naționalei Nicolae Stanciu și-a cerut scuze fanilor, după România – Canada, 0-3. Ce spune despre calificarea la CM 2026

06 sept. 2025, 08:18, Sport
Căpitanul echipei naționale Nicolae Stanciu a spus după amicalul cu Canada, 0-3, că rezultatul este rușinos și le-a cerut scuze fanilor „tricolori”.

Naționala a fost învinsă de Canada, 3-0, pe Arena Națională, într-un amical. Acum prima reprezentativă „tricoloră” se pregătește de meciul cu Cipru, din preliminariile CM 2026.

Ce spune Mircea Lucescu, după România – Canada, 0-3.

„Cred că rezultatul este unul rușinos și vreau să ne cerem scuze suporterilor care au fost la meci și tuturor românilor, pentru modul în care ne-am prezentat. Nu cred că ne-am ridicat la intensitatea și agresivitatea pe care au avut-o ei. E neplăcut, chiar dacă este un meci amical, și pe mine mă doare foarte tare. E de 100 de ori mai greu să pierzi în tricoul echipei naționale decât în cel al echipei de club, dar fotbalul îți dă o a doua șansă și a noastră este în Cipru, unde vom juca pe puncte și pentru a rămâne în cursa pentru calificare”, a spus Nicolae Stanciu, la Digi Sport.

„Cred că toată lumea este bine pregătită fizic în ziua de astăzi. Nu neapărat ne-au surprins, pentru că i-am văzut, am avut ședințe peste ședințe și i-am vizionat, dar cred că noi nu am avut acea intensitate și agresivitate chiar de la începutul meciului. Am luat și gol foarte rapid. Trebuie să fim mai bine peste câteva zile, pentru că trebuie să ne spălăm păcatele, ca să zic așa. Nu avem nicio scuză, nu avem ce alibiuri să căutăm. Am pierdut pe teren cu 0-3, ce mai putem să vorbim? Nimic altceva decât să ne cerem scuze fanilor și să încercăm să ne revenim pentru a câștiga meciul cu Cipru”, a mai declarat acesta.

Nu renunțăm la luptă, dar trebuie să fim și realiști, am pierdut deja două meciuri în această campanie. Dacă nu termini primul loc, nu depinzi doar de tine, dar vom da totul pentru a obține această calificare, fie că va fi din grupa preliminară, sau la anul, printr-un eventual baraj – Nicolae Stanciu, despre șansele de calificare la CM 2026

