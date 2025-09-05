România – Canada, amical de lux. Cine transmite la TV meciul naționalei și ce trebuie să știe fanii prezenți la Arena Națională

România – Canada se joacă pe Arena Națională, de la ora 21:00, și va fi transmis la TV de Antena 1. Azi de dimineață, FRF a anunțat că s-au vândut 30.000 de bilete.

După acest amical, naţionala noastră va juca meciul cu Cipru, marţi, 9 septmbrie, de la ora 21.45, pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile CM 2026.

E primul meci din istorie cu Canada. Până acum naționala a jucat cu cinci țări din zona CONCACAF, unde sunt 41 de echipe din America de Nord, Centrală şi Caraibe.

Până acum, România a jucat amicale şi oficiale cu Statele Unite ale Americii, Mexic, Cuba, Honduras, Trinidad & Tobago din CONCACAF.

Cum pot arăta cele două echipe:

România: Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Chipciu – Șut, M. Marin – Man, N. Stanciu, Al. Mitriță – L. Munteanu.

Rezerve: Târnovanu, Sava, Sorescu, Racovițan, M. Popescu, Bancu, Screciu, R. Marin, Olaru, Fl. Tănase, Miculescu, Baiaram, Al. Dobre, Drăguș

Selecționer: Mircea Lucescu

Canada: Crepeau – Laryea, Cornelius, Waterman, Bassong – Buchanan, Eustaquio, Kone, Hoilett – J. David, Larin

Selecționer: Jesse Marsch

Info meci:

Mira va intona imnul naţional înainte de meciul de pe Arena Naţională. Toţi artiştii intonează imnul pro-bono.

Accesul spectatorilor se va face începând cu ora 18:00, pe baza biletelor sau invitaţiilor puse la dispoziţie de organizator, prin cele trei intrări de la Arena Națională: bd. Basarabia, str. Maior Ion Coravu şi bd. Pierre de Coubertin.

STB va prelungi vineri programul de circulaţie al liniilor 1, 10, 86, 90, 104 şi 311.

Interzis în stadion:

Aruncarea obiectelor sau a lichidelor de orice fel în direcţia altor persoane, în direcţia terenului de joc sau pe terenul de joc;

Aprinderea focului sau lansarea focurilor de artificii, a rachetelor de semnalizare sau a oricărui tip de materiale sau obiecte pirotehnice;

Orice gest care ar putea fi interpretat de către cei din jur ca periculos, provocator, ameninţător, discriminatoriu sau ofensator;

Poziţia în picioare pe scaune;

Scrierea, desenarea sau inscripţionarea în orice fel a pereţilor, instalaţiilor, pasajelor sau a oricăror elemente de structură;

Căţărarea pe elementele structurale ale arenei, nedestinate expres acestui scop;

Fumatul (inclusiv folosirea ţigării electronice) în stadion este interzis.

Ghidul suporterului la meciul România – Canada