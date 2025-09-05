Naționala României de fotbal a cedat categoric vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania reprezentativei Canadei. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor.

La partida de pe Arena Națională au asistat 29.125 de spectatori.

România – Canada 0-3 | Eșec dur pentru tricolori, Mircea Lucescu nervos: „De unde să chem alt atacant? Dacă-mi dai unul, îl chem, dar de unde?”

Canada, una dintre gazdele Cupei Mondiale de anul viitor, la care tricolorii încă mai speră să se califice, s-a impus prin golurile marcate de Jonathan David (11), Ali Ahmed (22) și Niko Sigur (77).

„Puteam să jucăm cu alt portar, dar cine vine trebuie să se adapteze, să nu joace la întâmplare, să nu arunce mingea la întâmplare. Echipa a construit destul de bine. E un lucru important. Pentru că, pas cu pas, trebuie să ajungă la a controla meciurile.

Nu e niciun fel de risc. O să mai vorbesc cu el. Să nu credeți că vine un jucător nou și dă imediat randament maxim. Să nu credeți că promovarea altuia acum nu va duce la greșeli. Îmi place și stilul lui Sava, dar nu cred că e momentul să bag un portar pentru că a greșit altul. A doua oară nu va mai greși.

Ce măsuri să iei? Ăștia care sunt, sunt cam toți. E un meci de pregătire, am vrut să văd niște jucători care au revenit acum, unii cu probleme fizice. N-am tratat acest meci pentru rezultat. Rezultatul a fost înșelător.

De unde să chem alt atacant? Dacă-mi dai unul, îl chem, dar de unde?”, a declarat Mircea Lucescu la Antena 1.

România va juca următorul meci marți, contra Ciprului, la Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, iar tricolorii nu au voie să facă niciun pas greșit pentru a spera la calificare.

România era bună în momentele de tranziție și noi la fel. Știam că trebuie să avem grijă să nu le dăm mingea. Nu ne-a ieșit de câteva ori, pentru că nu voiam ca jucătorii agresivi și atletici să atace spațiul. Specific, o dată au fost în spatele liniei noastre, iar portarul a scos bine. Am anticipat bine ce vrea România să facă și a fost o prestație inteligentă. Îmi place echipa României Jesse Marsch, selecționer Canada

Care au fost cele două distribuții?

ROMÂNIA: H. Moldovan – Raţiu (Sorescu 85), V. Ghiţă, Burcă (M. Popescu 61), Bancu (Chipciu 61) – M. Marin, R. Marin, Stanciu(Fl. Tănase 61) – Man (Al. Mitriţă 74), Drăguş (Miculescu 74), Al. Dobre. Selecționer: Mircea Lucescu

CANADA: Crepeau – Sigur, Cornelius, De Fougerolles (Waterman 82), Laryea – Buchanan (Promise David 78), Kone (Saliba 64), Eustaquio, Ahmed (Nelson 64) – Jonathan David (Hollett 78), Oduwaseyi (Bassong 82). Selecționer: Jesse March

