Care e lotul României de handbal feminin pentru Trofeul Carpați de la Bistrița! Pe 27 noiembrie începe Mondialul

Naționala României de handbal feminin va juca, în ordine, cu Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) şi Austria (23 noiembrie) la Trofeul Carpați Bistrița în perioada 20–23 noiembrie 2025.

Vor fi ultimele teste înaintea participării la Campionatul Mondial din Germania şi Olanda, între 27 noiembrie – 14 decembrie. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

Care e lotul Rom â niei de handbal feminin pentru Trofeul Carpa ți de la Bistrița! Pe 27 noiembrie î ncepe Mondialul

Bianca Bazaliu şi Ştefania Stoica, ambele de la Gloria Bistriţa, nu au prins lotul tricolor.

Trofeul Carpați la handbal feminin este o competiție amicală de handbal rezervată senioarelor organizată de Federația Română de Handbal și la care participă, pe bază de invitație, diverse selecționate naționale. „Trofeul Carpați” este un turneu periodic, înscris în calendarul Federației Internaționale de Handbal.

Trofeul Carpa ți NIRO, Bistrița, 20 –23 noiembrie 2025

Jucătoare convocate

1. Boiciuc Alisia-Lorena

2. Curmenț Bianca-Tomina

3. Dumanska Yuliya

4. Dumitrașcu Alexandra-Gabriela

5. Elghaoui Asma

6. Gogîrlă Alicia-Maria

7. Grozav Sorina-Maria

8. Kerekes Éva

9. Laslo Cristina

10. Mihai Mihaela-Andreea

11. Necula Ioana-Rebeca

12. Ostase Lorena-Gabriela

13. Popa Andreea-Cristina

14. Roșu Elena

15. Seraficeanu Sonia-Mariana

16. Skrobic Maryia

17. Șerban Elena

18. Vasiliu Sonia

Staff tehnic și administrativ

19. Mihăilă Ovidiu-Mihai – Antrenor principal

20. Curea Iulia-Vasilica – Antrenor secund

21. Apostu Daniel – Antrenor portari

22. Oancea Florin – Doctor

23. Baciu Victor – Kinetoterapeut

24. Gurău Aureliana – Maseur

25. Cheregi Ioan-Radu – Video analist

26. Ciuraru Daniel – Director Marketing & Media

27. Tonița Florentina – Psiholog sportiv

28. Tomescu Valeriu – Cercetător performanță

29. Mazilu Viorel – Director tehnic

30. Alexandrescu Nicoleta – Antrenor federal / Conducător de delegație