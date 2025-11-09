Prima pagină » Sport » Care e lotul României de handbal feminin pentru Trofeul Carpați de la Bistrița! Pe 27 noiembrie începe Mondialul

Care e lotul României de handbal feminin pentru Trofeul Carpați de la Bistrița! Pe 27 noiembrie începe Mondialul

09 nov. 2025, 10:04, Sport
Care e lotul României de handbal feminin pentru Trofeul Carpați de la Bistrița! Pe 27 noiembrie începe Mondialul

Naționala României de handbal feminin va juca, în ordine, cu Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) şi Austria (23 noiembrie) la Trofeul Carpați Bistrița în perioada 20–23 noiembrie 2025.

Vor fi ultimele teste înaintea participării la Campionatul Mondial din Germania şi Olanda, între 27 noiembrie – 14 decembrie. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

Care e lotul României de handbal feminin pentru Trofeul Carpați de la Bistrița! Pe 27 noiembrie începe Mondialul

Bianca Bazaliu şi Ştefania Stoica, ambele de la Gloria Bistriţa, nu au prins lotul tricolor.

Trofeul Carpați la handbal feminin este o competiție amicală de handbal rezervată senioarelor organizată de Federația Română de Handbal și la care participă, pe bază de invitație, diverse selecționate naționale. „Trofeul Carpați” este un turneu periodic, înscris în calendarul Federației Internaționale de Handbal.

Trofeul Carpați NIRO, Bistrița, 20–23 noiembrie 2025

Jucătoare convocate

1. Boiciuc Alisia-Lorena

2. Curmenț Bianca-Tomina

3. Dumanska Yuliya

4. Dumitrașcu Alexandra-Gabriela

5. Elghaoui Asma

6. Gogîrlă Alicia-Maria

7. Grozav Sorina-Maria

8. Kerekes Éva

9. Laslo Cristina

10. Mihai Mihaela-Andreea

11. Necula Ioana-Rebeca

12. Ostase Lorena-Gabriela

13. Popa Andreea-Cristina

14. Roșu Elena

15. Seraficeanu Sonia-Mariana

16. Skrobic Maryia

17. Șerban Elena

18. Vasiliu Sonia

Staff tehnic și administrativ

19. Mihăilă Ovidiu-Mihai – Antrenor principal

20. Curea Iulia-Vasilica – Antrenor secund

21. Apostu Daniel – Antrenor portari

22. Oancea Florin – Doctor

23. Baciu Victor – Kinetoterapeut

24. Gurău Aureliana – Maseur

25. Cheregi Ioan-Radu – Video analist

26. Ciuraru Daniel – Director Marketing & Media

27. Tonița Florentina – Psiholog sportiv

28. Tomescu Valeriu – Cercetător performanță

29. Mazilu Viorel – Director tehnic

30. Alexandrescu Nicoleta – Antrenor federal / Conducător de delegație

Foto Facebook /FederatiadeHandbal

Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Cancan.ro
Șoc total pentru cei de la Visuri la cheie, după ce au vizitat o familie pe care au ajutat-o acum 6 ani. Ce au descoperit
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Cancan.ro
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Astronomii ar fi găsit primele stele ale Universului
Gândul de Vreme Cum va fi vremea săptămâna viitoare. După ploi, temperaturi în creștere. ANM, pentru Gândul: „O mică pauză cu vreme mai bună”
11:39
Cum va fi vremea săptămâna viitoare. După ploi, temperaturi în creștere. ANM, pentru Gândul: „O mică pauză cu vreme mai bună”
VIDEO Ion Cristoiu: Incredibila gafă de la Cotroceni… Nicușor Dan omagiază pe Grigore Ghica, un Înalt funcționar al Rusiei
11:32
Ion Cristoiu: Incredibila gafă de la Cotroceni… Nicușor Dan omagiază pe Grigore Ghica, un Înalt funcționar al Rusiei
SĂNĂTATE Ceasul care îți poate salva viața. Smartwatch, combinat cu inteligența artificială, poate descoperi afecțiuni cardiace ascunse
11:29
Ceasul care îți poate salva viața. Smartwatch, combinat cu inteligența artificială, poate descoperi afecțiuni cardiace ascunse
VIDEO Prima decizie a lui Florin Călinescu dacă ar fi președinte. „Le-aș face un GARD de jur împrejur și aș da autonomie a doua zi Ținutului Secuiesc”
11:24
Prima decizie a lui Florin Călinescu dacă ar fi președinte. „Le-aș face un GARD de jur împrejur și aș da autonomie a doua zi Ținutului Secuiesc”
ACTUALITATE Accident GRAV aproape de Craiova. Două persoane au murit și alta se află în stare critică
11:12
Accident GRAV aproape de Craiova. Două persoane au murit și alta se află în stare critică
CONTROVERSĂ Ion Cristoiu arată fața nevăzută a ceremoniei de la Cotroceni: „Grigore Ghica este un domnitor impus de ruși. Nicușor Dan și noi îl reabilităm acum ca fiind o persoană de urmat pentru prezent“
11:11
Ion Cristoiu arată fața nevăzută a ceremoniei de la Cotroceni: „Grigore Ghica este un domnitor impus de ruși. Nicușor Dan și noi îl reabilităm acum ca fiind o persoană de urmat pentru prezent“