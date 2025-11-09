Care e lotul României de handbal feminin pentru Trofeul Carpați de la Bistrița! Pe 27 noiembrie începe Mondialul

Naționala României de handbal feminin va juca, în ordine, cu Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) şi Austria (23 noiembrie) la Trofeul Carpați Bistrița în perioada 20–23 noiembrie 2025.
Vor fi ultimele teste înaintea participării la Campionatul Mondial din Germania şi Olanda, între 27 noiembrie – 14 decembrie. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).
Bianca Bazaliu şi Ştefania Stoica, ambele de la Gloria Bistriţa, nu au prins lotul tricolor.
Trofeul Carpați la handbal feminin este o competiție amicală de handbal rezervată senioarelor organizată de Federația Română de Handbal și la care participă, pe bază de invitație, diverse selecționate naționale. „Trofeul Carpați” este un turneu periodic, înscris în calendarul Federației Internaționale de Handbal.
Jucătoare convocate
1. Boiciuc Alisia-Lorena
2. Curmenț Bianca-Tomina
3. Dumanska Yuliya
4. Dumitrașcu Alexandra-Gabriela
5. Elghaoui Asma
6. Gogîrlă Alicia-Maria
7. Grozav Sorina-Maria
8. Kerekes Éva
9. Laslo Cristina
10. Mihai Mihaela-Andreea
11. Necula Ioana-Rebeca
12. Ostase Lorena-Gabriela
13. Popa Andreea-Cristina
14. Roșu Elena
15. Seraficeanu Sonia-Mariana
16. Skrobic Maryia
17. Șerban Elena
18. Vasiliu Sonia
19. Mihăilă Ovidiu-Mihai – Antrenor principal
20. Curea Iulia-Vasilica – Antrenor secund
21. Apostu Daniel – Antrenor portari
22. Oancea Florin – Doctor
23. Baciu Victor – Kinetoterapeut
24. Gurău Aureliana – Maseur
25. Cheregi Ioan-Radu – Video analist
26. Ciuraru Daniel – Director Marketing & Media
27. Tonița Florentina – Psiholog sportiv
28. Tomescu Valeriu – Cercetător performanță
29. Mazilu Viorel – Director tehnic
30. Alexandrescu Nicoleta – Antrenor federal / Conducător de delegație