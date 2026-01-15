CFR 1907 Cluj și Legia Varșovia s-au înțeles privind transferul definitiv al portarului Otto Hindrich (23 ani) la formația poloneză, a anunțat gruparea din Gruia pe pagina sa de Facebook.

Transferul s-ar fi realizat, conform surselor Gândul, pe 700.000 de euro plus 30 la sută dintr-un viitor transfer.

Cât a costat transferul lui Otto Hindrich de la CFR Cluj la Legia Varșovia

Produs al academiei din Gruia, Otto Hindrich a ajuns în Gruia la vârsta de doar 6 ani.

Unsprezece ani mai târziu, la 17 ani, a debutat în Superligă și s-a remarcat rapid ca fiind unul dintre cei mai promițători portari români ai generației sale.

În tricoul echipei clujene, Hindrich a bifat 78 de apariții și a câștigat două titluri de campion, iar în sezonul trecut a avut un rol decisiv în cucerirea Cupei României, fiind integralist în toate meciurile competiției.

Fostul internațional de tineret a mai jucat în cariera sa la SSU Poli Timișoara și la Kisvarda (Ungaria), la ambele sub formă de împrumut.

Ce a spus Otto Hindrich

„Salutare tuturor. Am ajuns la CFR de mic copil, iar clubul acesta m-a format nu doar ca jucător, ci și ca om. M-a învățat ce înseamnă respect, ce înseamnă muncă, responsabilitate. Sunt foarte recunoscător pentru toate amintirile pe care CFR mi le-a dăruit, pentru ceea ce a făcut CFR pentru jucătorul Otto Hindrich.

Sunt recunoscător pentru că aceste amintiri s-au întâmplat. A fost o perioadă foarte frumoasă la acest club. Acești 16 ani… e ceva extraordinar. Aș vrea să le mulțumesc tuturor antrenorilor care m-au îndrumat, au avut încredere în mine și m-au ajutat în cariera mea.

Aș vrea să le mulțumesc colegilor mei cu care am creat foarte multe amintiri. Am învățat foarte multe lucruri. Aș vrea să vă mulțumesc vouă, suporterilor. M-ați făcut să mă simt acasă, să mă simt copilul CFR-ului.

Vă mulțumesc din tot sufletul. M-am simțit tot timpul apreciat. E un moment greu pentru mine, nu credeam că va veni vreodată. Sunt foarte recunoscător pentru acești ani. CFR Cluj va rămâne mereu casa mea, sunt sigur că mă voi întoarce aici”, a spus Hindrich.