Cât a costat transferul lui Otto Hindrich de la CFR Cluj la Legia Varșovia

CFR 1907 Cluj și Legia Varșovia s-au înțeles privind transferul definitiv al portarului Otto Hindrich (23 ani) la formația poloneză, a anunțat gruparea din Gruia pe pagina sa de Facebook.
Transferul s-ar fi realizat, conform surselor Gândul, pe 700.000 de euro plus 30 la sută dintr-un viitor transfer.
Produs al academiei din Gruia, Otto Hindrich a ajuns în Gruia la vârsta de doar 6 ani.
Unsprezece ani mai târziu, la 17 ani, a debutat în Superligă și s-a remarcat rapid ca fiind unul dintre cei mai promițători portari români ai generației sale.
În tricoul echipei clujene, Hindrich a bifat 78 de apariții și a câștigat două titluri de campion, iar în sezonul trecut a avut un rol decisiv în cucerirea Cupei României, fiind integralist în toate meciurile competiției.
Fostul internațional de tineret a mai jucat în cariera sa la SSU Poli Timișoara și la Kisvarda (Ungaria), la ambele sub formă de împrumut.
„Salutare tuturor. Am ajuns la CFR de mic copil, iar clubul acesta m-a format nu doar ca jucător, ci și ca om. M-a învățat ce înseamnă respect, ce înseamnă muncă, responsabilitate. Sunt foarte recunoscător pentru toate amintirile pe care CFR mi le-a dăruit, pentru ceea ce a făcut CFR pentru jucătorul Otto Hindrich.
Sunt recunoscător pentru că aceste amintiri s-au întâmplat. A fost o perioadă foarte frumoasă la acest club. Acești 16 ani… e ceva extraordinar. Aș vrea să le mulțumesc tuturor antrenorilor care m-au îndrumat, au avut încredere în mine și m-au ajutat în cariera mea.
Aș vrea să le mulțumesc colegilor mei cu care am creat foarte multe amintiri. Am învățat foarte multe lucruri. Aș vrea să vă mulțumesc vouă, suporterilor. M-ați făcut să mă simt acasă, să mă simt copilul CFR-ului.
Vă mulțumesc din tot sufletul. M-am simțit tot timpul apreciat. E un moment greu pentru mine, nu credeam că va veni vreodată. Sunt foarte recunoscător pentru acești ani. CFR Cluj va rămâne mereu casa mea, sunt sigur că mă voi întoarce aici”, a spus Hindrich.