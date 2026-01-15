Prima pagină » Sport » Cât a costat transferul lui Otto Hindrich de la CFR Cluj la Legia Varșovia

Cât a costat transferul lui Otto Hindrich de la CFR Cluj la Legia Varșovia

15 ian. 2026, 17:14, Sport
Cât a costat transferul lui Otto Hindrich de la CFR Cluj la Legia Varșovia

CFR 1907 Cluj și Legia Varșovia s-au înțeles privind transferul definitiv al portarului Otto Hindrich (23 ani) la formația poloneză, a anunțat gruparea din Gruia pe pagina sa de Facebook.

Transferul s-ar fi realizat, conform surselor Gândul, pe 700.000 de euro plus 30 la sută dintr-un viitor transfer.

Cât a costat transferul lui Otto Hindrich de la CFR Cluj la Legia Varșovia

Produs al academiei din Gruia, Otto Hindrich a ajuns în Gruia la vârsta de doar 6 ani.

Unsprezece ani mai târziu, la 17 ani, a debutat în Superligă și s-a remarcat rapid ca fiind unul dintre cei mai promițători portari români ai generației sale.

În tricoul echipei clujene, Hindrich a bifat 78 de apariții și a câștigat două titluri de campion, iar în sezonul trecut a avut un rol decisiv în cucerirea Cupei României, fiind integralist în toate meciurile competiției.

Fostul internațional de tineret a mai jucat în cariera sa la SSU Poli Timișoara și la Kisvarda (Ungaria), la ambele sub formă de împrumut.

Ce a spus Otto Hindrich

„Salutare tuturor. Am ajuns la CFR de mic copil, iar clubul acesta m-a format nu doar ca jucător, ci și ca om. M-a învățat ce înseamnă respect, ce înseamnă muncă, responsabilitate. Sunt foarte recunoscător pentru toate amintirile pe care CFR mi le-a dăruit, pentru ceea ce a făcut CFR pentru jucătorul Otto Hindrich.

Sunt recunoscător pentru că aceste amintiri s-au întâmplat. A fost o perioadă foarte frumoasă la acest club. Acești 16 ani… e ceva extraordinar. Aș vrea să le mulțumesc tuturor antrenorilor care m-au îndrumat, au avut încredere în mine și m-au ajutat în cariera mea.

Aș vrea să le mulțumesc colegilor mei cu care am creat foarte multe amintiri. Am învățat foarte multe lucruri. Aș vrea să vă mulțumesc vouă, suporterilor. M-ați făcut să mă simt acasă, să mă simt copilul CFR-ului.

Vă mulțumesc din tot sufletul. M-am simțit tot timpul apreciat. E un moment greu pentru mine, nu credeam că va veni vreodată. Sunt foarte recunoscător pentru acești ani. CFR Cluj va rămâne mereu casa mea, sunt sigur că mă voi întoarce aici”, a spus Hindrich.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Jucătorul care l-a convins pe Gigi Becali, după cantonamentul din Antalya. Patronul FCSB sacrifică un titular ca să-i facă loc noului pariu
10:34
Jucătorul care l-a convins pe Gigi Becali, după cantonamentul din Antalya. Patronul FCSB sacrifică un titular ca să-i facă loc noului pariu
SPORT Costel Orac, sfat pentru Cătălin Cîrjan, după ce Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro: „Este decizia logică, eu așa aș gândi în locul lui”
10:00
Costel Orac, sfat pentru Cătălin Cîrjan, după ce Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro: „Este decizia logică, eu așa aș gândi în locul lui”
SPORT Răzvan Lucescu, omul zilei în Grecia, după ce PAOK a eliminat rivala Olympiacos și s-a calificat în semifinalele Cupei
09:41
Răzvan Lucescu, omul zilei în Grecia, după ce PAOK a eliminat rivala Olympiacos și s-a calificat în semifinalele Cupei
SPORT Elias Charalambous, despre transferurile de la FCSB: „Dacă MM și boss mai vor”
20:01
Elias Charalambous, despre transferurile de la FCSB: „Dacă MM și boss mai vor”
SPORT Ilie Dumitrescu s-a întors în fotbal! Unde va activa fostul internațional
17:25
Ilie Dumitrescu s-a întors în fotbal! Unde va activa fostul internațional
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. „Câinii” atacă titlul, dar cu cine? Detalii despre transferuri și procesul care tinde să implice Dinamo
14:01, 14 Jan 2026
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. „Câinii” atacă titlul, dar cu cine? Detalii despre transferuri și procesul care tinde să implice Dinamo
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Un nou telescop spațial NASA a fost lansat! Tot ce să știi despre misiunea Pandora
INEDIT După ce a fost pălmuit de soție la scara avionului, Macron a apărut în fața trupelor franceze cu un ochi roșu
17:23
După ce a fost pălmuit de soție la scara avionului, Macron a apărut în fața trupelor franceze cu un ochi roșu
CONTROVERSĂ Nicușor Dan spune că 2025 a fost un succes, dar semnele de criză se adună. „Am reușit să încheiem anul cu o reducere consistentă a deficitului bugetar și o ușoară creștere economică”. Bate criza la ușă în 2026? Care sunt indiciile
17:14
Nicușor Dan spune că 2025 a fost un succes, dar semnele de criză se adună. „Am reușit să încheiem anul cu o reducere consistentă a deficitului bugetar și o ușoară creștere economică”. Bate criza la ușă în 2026? Care sunt indiciile
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
17:07
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
LIVE UPDATE Criza iraniană: prezență masivă a securității în Teheran, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. Guvernele arabe insistă pe detensionare
17:05
Criza iraniană: prezență masivă a securității în Teheran, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. Guvernele arabe insistă pe detensionare
FLASH NEWS Ce poezie de Mihai Eminescu au ales să recite, în limba română, ambasadorii Marii Britanii: „Astăzi sărbătorim alături de voi”
16:59
Ce poezie de Mihai Eminescu au ales să recite, în limba română, ambasadorii Marii Britanii: „Astăzi sărbătorim alături de voi”
FLASH NEWS Trump amenință că va invoca Legea Insurecției după protestele din Minneapolis: Voi trimite armata dacă agitatorii îi mai atacă pe „patrioții ICE”
16:58
Trump amenință că va invoca Legea Insurecției după protestele din Minneapolis: Voi trimite armata dacă agitatorii îi mai atacă pe „patrioții ICE”

Cele mai noi

Trimite acest link pe