Prima pagină » Actualitate » Jucătorul care l-a convins pe Gigi Becali, după cantonamentul din Antalya. Patronul FCSB sacrifică un titular ca să-i facă loc noului pariu

Jucătorul care l-a convins pe Gigi Becali, după cantonamentul din Antalya. Patronul FCSB sacrifică un titular ca să-i facă loc noului pariu

15 ian. 2026, 10:34, Actualitate
Jucătorul care l-a convins pe Gigi Becali, după cantonamentul din Antalya. Patronul FCSB sacrifică un titular ca să-i facă loc noului pariu
Jucătorul care l-a convins pe Gigi Becali, după cantonamentul din Antalya / Sursa FOTO: Sport Pictures

FCSB a terminat cantonamentul din Antalya fără accidentări, iar staff-ul tehnic s-a declarat încântat de implicarea jucătorilor la antrenamente. Printre remarcați, și un fotbalist pe care Gigi Becali vrea să-l promoveze mai mult.

Latifundiarul din Pipera merge până acolo încât dă de înțeles că un titular incontestabil ar putea să-și piardă locul de titular în dauna noului pariu al său.

Cine este noul pariu al lui Becali

Becali a vrut să afle cum s-a prezentat echipa în Antalya, iar MM Stoica și Elias Charalambous i-au vorbit în termeni elogioși despre Alexandru Stoian (18 ani). Pentru că s-a pregătit intens și a dat dovadă de seriozitate, tânărul atacant al „roș-albaștrilor” va prinde din ce în ce mai multe minute în partea a doua a sezonului, promite finanțatorul campioanei.

Chiar dacă a vorbit mereu frumos despre Stoica, Becali nu a dat niciodată de înțeles că vede în el mai mult decât o variantă de rezervă. Acum, lucrurile s-au schimbat, iar puștiul adus de la Farul Constanța amenință postul de titular al internaționalului Daniel Bîrligea.

„Mai iese Bîrligea, să-l odihnim, și intră Stoian în locul lui. Să-l promovăm pe Stoian, pentru că le-a plăcut foarte mult de el în cantonamentul ăsta. L-au pus să corecteze niște mișcări, nu știu la ce se referă.

Spuneam că nu mă interesează să-i acord minute, deocamdată, dar m-am convins după aia”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

În iarnă, patronul FCSB anunța că Stoica „va fi fotbalist”:

„Asta-i spuneam și lui MM: «Mai știi, poate e ăsta jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani!». Mi-a zis și Tănase – «Eu vă spun un lucru, ăla are momente când e mai bun decât mine». «Cum e mai bun ca tine?». «Păi, e fotbalist mai bun! Are momente».

Da, are talent, are sclipiri! Nu mai fac cum făceam până acum, mai lasă-l puțin. Și eu așa cred, că e perla din lot. O să vezi, nu-ți spun strategia. I-am pus 30 de milioane clauză”.

FCSB l-a adus pe Stoian de la Farul în ianuarie 2025, „la pachet” cu Ionuț Cercel. Atacantul de numai 18 ani l-a costat pe Becali doar 500.000 de euro.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

FCSB amenință să boicoteze reluarea Ligii 1. De ce nu vrea campioana să intre pe teren la meciul cu FC Argeș

Elias Charalambous, despre transferurile de la FCSB: „Dacă MM și boss mai vor”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ministrul Demeter András István, de Ziua Culturii: „Cultura ne ajută să traversăm timpurile dificile fără să ne pierdem sensul”
11:27
Ministrul Demeter András István, de Ziua Culturii: „Cultura ne ajută să traversăm timpurile dificile fără să ne pierdem sensul”
DEZVĂLUIRI Theodor Stolojan: „România nu a fost în stare să îndeplinească proiectele la care s-a angajat”
10:27
Theodor Stolojan: „România nu a fost în stare să îndeplinească proiectele la care s-a angajat”
SPORT Costel Orac, sfat pentru Cătălin Cîrjan, după ce Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro: „Este decizia logică, eu așa aș gândi în locul lui”
10:00
Costel Orac, sfat pentru Cătălin Cîrjan, după ce Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro: „Este decizia logică, eu așa aș gândi în locul lui”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Consecința cu Groenlanda pe care Macron o știe este că teritoriile franceze de peste mări pot avea aceeași soartă”
10:00
Dan Dungaciu: „Consecința cu Groenlanda pe care Macron o știe este că teritoriile franceze de peste mări pot avea aceeași soartă”
FLASH NEWS Cine a lăsat Parlamentul fără apă. Peste 1.500 de angajaţi ai instituţiei se vor spăla pe mâini cu zăpadă
10:00
Cine a lăsat Parlamentul fără apă. Peste 1.500 de angajaţi ai instituţiei se vor spăla pe mâini cu zăpadă
FLASH NEWS De ziua lui Eminescu, oamenii legii au greşit titlul şi versurile poeziei postate. Ulterior, au postat un mesaj de scuze
09:44
De ziua lui Eminescu, oamenii legii au greşit titlul şi versurile poeziei postate. Ulterior, au postat un mesaj de scuze
Mediafax
Reuters: Trump susține că Zelenski, nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Mici schimbări în stilul de viață prelungesc viața. Cinci minute de mișcare pe zi reduc riscul de deces
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor. Parteneriatele strategice ale Moscovei, în pericol
Cancan.ro
BREAKING | Mario Iorgulescu a DISPĂRUT! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de urgență în Italia
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Presa franceză scrie că Dacia pregătește un nou model. Cum se va chema și cât ar putea costa?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre democrație și republică?

Cele mai noi

Trimite acest link pe