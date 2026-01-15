Jucătorul care l-a convins pe Gigi Becali, după cantonamentul din Antalya. Patronul FCSB sacrifică un titular ca să-i facă loc noului pariu

FCSB a terminat cantonamentul din Antalya fără accidentări, iar staff-ul tehnic s-a declarat încântat de implicarea jucătorilor la antrenamente. Printre remarcați, și un fotbalist pe care Gigi Becali vrea să-l promoveze mai mult.

Latifundiarul din Pipera merge până acolo încât dă de înțeles că un titular incontestabil ar putea să-și piardă locul de titular în dauna noului pariu al său.

Cine este noul pariu al lui Becali

Becali a vrut să afle cum s-a prezentat echipa în Antalya, iar MM Stoica și Elias Charalambous i-au vorbit în termeni elogioși despre Alexandru Stoian (18 ani). Pentru că s-a pregătit intens și a dat dovadă de seriozitate, tânărul atacant al „roș-albaștrilor” va prinde din ce în ce mai multe minute în partea a doua a sezonului, promite finanțatorul campioanei.

Chiar dacă a vorbit mereu frumos despre Stoica, Becali nu a dat niciodată de înțeles că vede în el mai mult decât o variantă de rezervă. Acum, lucrurile s-au schimbat, iar puștiul adus de la Farul Constanța amenință postul de titular al internaționalului Daniel Bîrligea.

„Mai iese Bîrligea, să-l odihnim, și intră Stoian în locul lui. Să-l promovăm pe Stoian, pentru că le-a plăcut foarte mult de el în cantonamentul ăsta. L-au pus să corecteze niște mișcări, nu știu la ce se referă.

Spuneam că nu mă interesează să-i acord minute, deocamdată, dar m-am convins după aia”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

În iarnă, patronul FCSB anunța că Stoica „va fi fotbalist”:

„Asta-i spuneam și lui MM: «Mai știi, poate e ăsta jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani!». Mi-a zis și Tănase – «Eu vă spun un lucru, ăla are momente când e mai bun decât mine». «Cum e mai bun ca tine?». «Păi, e fotbalist mai bun! Are momente».

Da, are talent, are sclipiri! Nu mai fac cum făceam până acum, mai lasă-l puțin. Și eu așa cred, că e perla din lot. O să vezi, nu-ți spun strategia. I-am pus 30 de milioane clauză”.

FCSB l-a adus pe Stoian de la Farul în ianuarie 2025, „la pachet” cu Ionuț Cercel. Atacantul de numai 18 ani l-a costat pe Becali doar 500.000 de euro.

