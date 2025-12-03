Prima pagină » Sport » Cătălin Chirilă a fost premiat pentru a treia oară la Gala Mari Sportivi. „2025 a fost o confirmare pentru mine”

03 dec. 2025, 11:39
Spotrivul Cătălin Chirilă, legitimat la CSA Steaua, a fost premiat în cadrul Galei Mari Sportivi ProSport 2025.

Acesta a cucerit medalia de aur în proba de canoe simplu masculin pe 1.000 de metri, acum 6 luni, la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Racice (Cehia).

El și-a apărat cu succes titlul de campion obținut anul trecut la Szeged, fiind cronometrat cu timpul de 3 min 46 sec 781/1000. Pe locul secund s-a clasat cehul Martin Fuksa, 3 min 46 sec 838/1000, iar moldoveanul Serghei Tarnoschi, 3 min 49 sec 128/1000 a completat podiumul.

De asemenea, a câștigat medalia de bronz în proba de canoe simplu pe 500 de metri, la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Racice (Cehia).

„Sunt extrem de emoționat să fiu în fața dumneavoastră, însă vreau să încep prin a spune că anul 2025 a fost o mare confirmare pentru mine, a fost o demonstrație că dacă ai curaj și puterea să te ridici, să te scuturi de praf și să mergi mai departe, viitorul este în continuare la fel de strălucitor ca până în momentul în care te-a îngenuncheat.

Așa că, eu știu, pentru toți sportivii, dacă vreodată vă veți lovi de vreun moment ceva mai neplăcut în cariera voastră, să priviți cu încredere înainte. Că dacă sunteți convinși, ferm convinși, că ați făcut tot ce v-a stat în putință, rezultatele pozitive nu vor întârzia să apară.

Pentru anul 2025 vreau să-i mulțumesc în primul rând domnului antrenor Florin Scoică, a fost unul dintre, de fapt, principalul om din staff-ul tehnic, care are grijă de mine, care a avut în totalitate încredere, a avut alături de mine curaj să mergem mai departe, să mergem în competițiile internaționale și cel mai frumos rezultat a apărut”, a spus sportivul.

La Jocurile Olimpice de la Paris 2024 a ocupat locul 9 în proba de C-1 1000 metri, visul suprem fiind acela de a lua medalie de aur la Los Angeles 2028.

