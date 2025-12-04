Prima pagină » Sport » Jucătorul de la Dinamo pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB. „În rest n-are cine”

Jucătorul de la Dinamo pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB. „În rest n-are cine”

04 dec. 2025, 10:48, Sport
Jucătorul de la Dinamo pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB. „În rest n-are cine”

Gigi Becali a spus înainte de FCSB – Dinamo că un singur jucător de la roș-albi ar putea juca la echipa sa, Boateng. Omul de afaceri crede că roș-albaștri vor câștiga derby-ul, dar a anunțat că nu va mai asista din tribune la partidele formației sale.

Altfel, Becali a vorbit despre valoarea lotului său și crede că FCSB va câștiga derby-ul de pe 6 decembrie, de la ora 20:30, din etapa 19 a Superligii.

Dinamo e pe locul trei, 34 de puncte, și FCSB e pe nouă, 24 de puncte.

Jucătorul de la Dinamo pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB. „În rest n-are cine”

„Cum să te bată o astfel de echipă?, că dacă iei post pe post, ei nu stau mai bine decât noi pe niciunul dintre ele! Niciunul. Cîrjan? Nu, nu. E adevărat, e jucător tehnic, dă pase. Îmi place ca fotbalist, dar nu e de anvergura pe care o vreau eu. E mic, nu are forță. E posibil fundașii centrali, să zicem Boateng ăla, în situația în care suntem acum. Un fundaș central să poată să aibă loc la noi. În rest n-are cine. Gnahore? Da, e bun, dar avem acolo. Nu-l pun în locul lui Șut. Puteam să-l iau. Nu rămăsese liber? Puteam să-l iau”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

„Dacă stau bine și… Cum văd eu… Nu știu dacă pot, că ăla e mai atacant, cu experiență de atacant, dar ca valoare mai mult îmi place de David Miculescu. Ca fotbalist. Adică fotbalist care acoperă toate fazele, fotbal total, e puternic, câștigă dueluri. Bine, ăla e marcator, are simțul porții mai mult, dar pe mine, dacă mă pui să aleg între Bîrligea și David Miculescu, îl aleg pe Miculescu. Avea meciuri când juca și meciuri când nu juca, dar acum joacă extraordinar meci de meci! De asta am curaj. Am pe Miculescu, a venit Olaru, am pe Tănase, a venit și Șut. Ăștia sunt fotbaliști. Nu mai bag Cisotti și ăia și ăia”, a mai spus acesta.

(n.r. Ce cereţi de la echipa dumneavoastră la meciul cu Dinamo?) N-am decât 3 puncte, ce altceva? Echipa şi-a revenit. Tănase, Olaru şi-au revenit. Jucăm acasă. (n.r. Credeţi că în momentul ăsta Dinamo are un joc mai bun decât FCSB?) Niciodată în viaţa vieţilor lor nu pot să fie (n.r. peste FCSB)! Ca să ai un joc mai bun trebuie să ai jucători mai valoroşi. I-am văzut cu Farul (n.r. pe jucătorii FCSB-ului) și mi-a plăcut ce am văzut. (n.r. Veniţi la meci, la FCSB – Dinamo?) Nu mai merg eu la meciuri! Ce să mă mai duc la meciuri? Stau acasă. Mai merg la meciuri doar în Champions League sau doar în ultimele etape, dacă suntem campioni, de spectacol, de teatru. Cel mai urât lucru ca patron e să te duci la meci, să iei bătaie şi să te întorci acasă. Să te mai duci şi în străinătate. Eu nu vreau. Stau în pat frumos, mă relaxez, ce să stau pe avioane 7 ore, îmi văd de treaba mea. Am început să am încredere în echipă. Nu au cum să ne bată cei de la Dinamo – Gigi Becali

Recomandarea video

Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Celulele umane îmbătrânite pot fi „reîncărcate”, au descoperit cercetătorii
EVENIMENT Doi minori au fost reţinuţi de poliţiştii din Caraş-Severin. Autoritățile îi suspectează că ar fi pus osii pe linia ferată
12:37
Doi minori au fost reţinuţi de poliţiştii din Caraş-Severin. Autoritățile îi suspectează că ar fi pus osii pe linia ferată
POLITICĂ Cancelarul Austriei îl primește pe premierul Ilie Bolojan cu onoruri militare. Cei doi vor discuta despre cooperarea în domeniul energetic
12:30
Cancelarul Austriei îl primește pe premierul Ilie Bolojan cu onoruri militare. Cei doi vor discuta despre cooperarea în domeniul energetic
EXTERNE Un jurnalist ucrainean a găsit-o pe așa-zisa fiică a lui Putin la Paris. Cine este și ce i-a spus jurnalistului despre războiul purtat de tatăl ei
12:22
Un jurnalist ucrainean a găsit-o pe așa-zisa fiică a lui Putin la Paris. Cine este și ce i-a spus jurnalistului despre războiul purtat de tatăl ei
VIDEO Alunecare de teren pe cea mai circulată șosea din țară. Trafic restricționat pe DN1. Anunțul CNAIR pentru șoferi
12:13
Alunecare de teren pe cea mai circulată șosea din țară. Trafic restricționat pe DN1. Anunțul CNAIR pentru șoferi
ACTUALITATE Lista derivatelor și diminutivelor lui Moș Nicoale, de la Nicușor la Klaus, sau invers
12:12
Lista derivatelor și diminutivelor lui Moș Nicoale, de la Nicușor la Klaus, sau invers

Cele mai noi