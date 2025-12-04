Jucătorul de la Dinamo pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB. „În rest n-are cine”

Gigi Becali a spus înainte de FCSB – Dinamo că un singur jucător de la roș-albi ar putea juca la echipa sa, Boateng. Omul de afaceri crede că roș-albaștri vor câștiga derby-ul, dar a anunțat că nu va mai asista din tribune la partidele formației sale.
Altfel, Becali a vorbit despre valoarea lotului său și crede că FCSB va câștiga derby-ul de pe 6 decembrie, de la ora 20:30, din etapa 19 a Superligii.
Dinamo e pe locul trei, 34 de puncte, și FCSB e pe nouă, 24 de puncte.
„Cum să te bată o astfel de echipă?, că dacă iei post pe post, ei nu stau mai bine decât noi pe niciunul dintre ele! Niciunul. Cîrjan? Nu, nu. E adevărat, e jucător tehnic, dă pase. Îmi place ca fotbalist, dar nu e de anvergura pe care o vreau eu. E mic, nu are forță. E posibil fundașii centrali, să zicem Boateng ăla, în situația în care suntem acum. Un fundaș central să poată să aibă loc la noi. În rest n-are cine. Gnahore? Da, e bun, dar avem acolo. Nu-l pun în locul lui Șut. Puteam să-l iau. Nu rămăsese liber? Puteam să-l iau”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.
„Dacă stau bine și… Cum văd eu… Nu știu dacă pot, că ăla e mai atacant, cu experiență de atacant, dar ca valoare mai mult îmi place de David Miculescu. Ca fotbalist. Adică fotbalist care acoperă toate fazele, fotbal total, e puternic, câștigă dueluri. Bine, ăla e marcator, are simțul porții mai mult, dar pe mine, dacă mă pui să aleg între Bîrligea și David Miculescu, îl aleg pe Miculescu. Avea meciuri când juca și meciuri când nu juca, dar acum joacă extraordinar meci de meci! De asta am curaj. Am pe Miculescu, a venit Olaru, am pe Tănase, a venit și Șut. Ăștia sunt fotbaliști. Nu mai bag Cisotti și ăia și ăia”, a mai spus acesta.
(n.r. Ce cereţi de la echipa dumneavoastră la meciul cu Dinamo?) N-am decât 3 puncte, ce altceva? Echipa şi-a revenit. Tănase, Olaru şi-au revenit. Jucăm acasă. (n.r. Credeţi că în momentul ăsta Dinamo are un joc mai bun decât FCSB?) Niciodată în viaţa vieţilor lor nu pot să fie (n.r. peste FCSB)! Ca să ai un joc mai bun trebuie să ai jucători mai valoroşi. I-am văzut cu Farul (n.r. pe jucătorii FCSB-ului) și mi-a plăcut ce am văzut. (n.r. Veniţi la meci, la FCSB – Dinamo?) Nu mai merg eu la meciuri! Ce să mă mai duc la meciuri? Stau acasă. Mai merg la meciuri doar în Champions League sau doar în ultimele etape, dacă suntem campioni, de spectacol, de teatru. Cel mai urât lucru ca patron e să te duci la meci, să iei bătaie şi să te întorci acasă. Să te mai duci şi în străinătate. Eu nu vreau. Stau în pat frumos, mă relaxez, ce să stau pe avioane 7 ore, îmi văd de treaba mea. Am început să am încredere în echipă. Nu au cum să ne bată cei de la Dinamo – Gigi Becali