Adrian Mutu l-a întâlnit pe Nicușor Dan la Cotroceni și s-a declarat ”fanul” său: ”Nu am apucat să fac fotografii cu domnul Președinte”

Adrian Mutu, fost internațional român, s-a declarat ”fanul” președintelui Nicușor Dan. Antrenorul a fost prezent la Palatul Cotroceni de Ziua Națională a României și a vorbit în termeni laudativi despre Nicușor Dan.

Palatul Cotroceni și-a deschis porțile de Ziua Națională a României, iar, pe lângă demnitari și oficiali, o mulțime de personalități din România s-au prezentat la eveniment. Fostul mare internațional român Adrian Mutu nu avea cum să lipsească de la această acțiune.

Adrian Mutu, ”fanul” lui Nicușor Dan

”Briliantul”, care a îmbrăcat tricoul României în 71 de meciuri, a vorbit în termeni laudativi despre Nicușor Dan și inițiativa acestuia de a deschide porțile Palatului Cotroceni mai multor personalități din diferite domenii.

„A fost o zi frumoasă, întotdeauna Ziua Națională a României este specială pentru noi toți și în mod special pentru mine. M-am întâlnit cu multă lume, cu multe persoane importante. L-am ascultat și l-am văzut pentru prima dată pe domnul Președinte, a fost frumos. Mi s-a părut foarte frumos din partea Administrației Prezidențialeși vreau să felicit inițiativa de a deschide porțile Palatului Cotroceni multor persoane din diferite domenii. În anii trecuți se obișnuia să se petreacă într-un cerc mai restrâns. Acum s-au deschis porțile mai multor oameni din multe domenii și m-am văzut cu mulți prieteni acolo. A fost un lucru frumos din partea lor, democratic, elegant”, a spus Adi Mutu pentru CANCAN.RO.

Deși majoritatea vedetelor prezente la eveniment s-au fotografiat alături de Nicușor Dan, fostul atacant al României a declarat că nu a avut o astfel de intenție, în schimb, a fost încântat să redescopere Palatul Cotroceni, loc în care nu mai pășise de pe vremea în care a fost decorat pentru meritele sale sportive de Traian Băsescu.

„Am mers singur pentru că invitația a fost nominală. Am stat o oră cu totul. Nu am apucat să fac fotografii cu domnul Președinte, nu am făcut poze, nu a fost acela motivul pentru care am fost acolo. M-a impresionat Palatul Cotroceni, nu îmi mai amintesc, parcă am mai fost o dată când am primit medalia de gradul al treilea în stat pentru merite sportive de la domnul Traian Băsescu”, a adăugat Adrian Mutu.

