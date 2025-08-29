Ce adversare are FCSB în grupa Europa League. Câte puncte estimează Gigi Becali și care e rețeta financiară

FCSB are adversare tari în grupa Europa League: Feyenoord, Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, Fenerbahce, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles.

E o singură grupă în Europa League, cu 36 de echipe. Primele opt echipe se vor califica în optimi și locurile 9-24 vor juca în play-off pentru a ajunge în faza următoare.

FCSB a ajuns în grupa XXL după ce a eliminat pe Aberdeen în play-off, scor 5-2 la general.

Ce adversare are FCSB în grupa Europa League

„Facem rețetă financiară din vânzarea bilete, e bine. Voiam adversari slabi ca să câștig Cupa UEFA. Mai întâi să-i bat pe ăștia mai slabi și la final să cad în finală, cu unul puternic. Să pună mâna Dumnezeu să câștigăm.

MM voia să joace cu Mourinho, eu nu voiam să pic cu turcii. Sunt echipe pe care le putem bate, Feyenoord și Dinamo Zagreb. Nu o voiam pe Lyon, Lyon e foarte puternică. Așa zicea MM, cu Fenerbahce. E bun și cu Steaua Roșie. Mai am emoții acum? Merg la distracție acum, la spectacol, la teatru. Noi putem învinge aceste echipe. Cu Fenerbahce va fi greu, e echipă foarte puternică.

Putem ajunge la anul în Liga Campionilor, e prea ușor, dar asta e, ce să facem. E prea ușor când ai coeficient, cum avem noi acum. Mai ales la anul, dacă luăm campionatul, o să fim cap de serie și în play-off. Va fi prea ușor.

Asta e problema, problema e că depinde cum o să fie. Acasă, din respect pentru fani, o să jucăm cu titularii, cea mai bună echipă. În deplasare nu mai jucăm cu ei, pentru că trebuie să vedem ce facem în campionat, să ajungem pe locul 4-5, după care vedem.

E bine că jucăm cu echipele mai tari acasă, pentru rețeta financiară și ca să avem curaj să câștigăm meciurile, cu susținerea fanilor. 16,5 milioane de euro am încasat în sezonul trecut din tot parcursul european. Anul ăsta estimez 20-30. Vom merge în primăvara europeană. Acum nu mai e cu market pool. Sunt 8 meciuri, nu? Din cele de acasă facem 9 puncte. Alea din deplasare facem și acolo încă 6, deci 15 puncte. Să dea Dumnezeu să mă înșel și să facem mai mult” a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.