FCSB își află adversarele din Europa League. Care este varianta accesibilă și în ce grupă de coșmar poate nimeri trupa lui Gigi Becali

FCSB a făcut, din nou, istorie cu încă o calificare în grupele cupelor europene. După spectacolul cu Aberdeen, 3-0 pe Arena Națională, trupa pregătită de Elias Charalambous merge pentru al doilea sezon consecutiv în grupele Europa League.

Singura reprezentantă a României în competiția secundă a continentului așteaptă să vadă peste cine dă în grupe.

Urnele Europa League 2025-2026

Tragerea la sorți a grupelor este programată pentru vineri, la Monaco, de la ora 14:00.

Cele 36 de echipe vor fi împărțite în patru urne, în funcție de coeficientul UEFA. FCSB se regăsește în urna a treia, de unde poate spera la dueluri de poveste, dar și la un scenariu de coșmar.

Noutatea majoră: nu vor mai fi bile extrase manual, ci un program automat va stabili dintr-o singură mișcare tot calendarul – adversari, meciuri acasă și deplasare. Doar că UEFA le va prezenta pe rând, urnă după urnă, pentru a păstra tensiunea.

Formatul este următorul: fiecare echipă va juca împotriva a câte două adversare din fiecare urnă. Un meci acasă, unul în deplasare.

Urnele Europa League 2025/26

Urna 1: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis, Salzburg, Aston Villa

Urna 2: Fenerbahce, Braga, Steaua Roșie, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, PAOK, Maccabi Tel Aviv

Urna 3: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

Urna 4: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

Două scenarii pentru FCSB

Varianta de coșmar ar fi în următoarea grupă: Aston Villa, Roma, Lyon, Fenerbahce, Nottingham Forest, Young Boys, Bologna, Stuttgart.

Varianta accesibilă: Dinamo Zagreb, Rangers, Viktoria Plzen, Maccabi Tel Aviv, Ludogorets, Sturm Graz, Brann, Go Ahead Eagles.

Calendarul Europa League 2025/26

Etapa 1: 24-25 septembrie

Etapa 2: 2 octombrie

Etapa 3: 23 octombrie

Etapa 4: 6 noiembrie

Etapa 5: 27 noiembrie

Etapa 6: 11 decembrie

Etapa 7: 22 ianuarie

Etapa 8: 29 ianuarie

Play-off: 19 și 26 februarie

Optimi: 12 și 19 martie

Sferturi: 9 și 16 aprilie

Semifinale: 30 aprilie și 7 mai

Finala: 20 mai 2026, Istanbul

Ca de obicei, FCSB și-a propus și în acest sezon să reușească o campanie de vis, cu accederea în primăvara europeană. Tot parcursul se decide la Monaco, vineri, 29 august, când are loc tragerea la sorți a fazei grupelor Europa League.

