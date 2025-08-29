FCSB își află adversarele din Europa League. Care este varianta accesibilă și în ce grupă de coșmar poate nimeri trupa lui Gigi Becali

FCSB a făcut, din nou, istorie cu încă o calificare în grupele cupelor europene. După spectacolul cu Aberdeen, 3-0 pe Arena Națională, trupa pregătită de Elias Charalambous merge pentru al doilea sezon consecutiv în grupele Europa League.
Singura reprezentantă a României în competiția secundă a continentului așteaptă să vadă peste cine dă în grupe.
Tragerea la sorți a grupelor este programată pentru vineri, la Monaco, de la ora 14:00.
Cele 36 de echipe vor fi împărțite în patru urne, în funcție de coeficientul UEFA. FCSB se regăsește în urna a treia, de unde poate spera la dueluri de poveste, dar și la un scenariu de coșmar.
Noutatea majoră: nu vor mai fi bile extrase manual, ci un program automat va stabili dintr-o singură mișcare tot calendarul – adversari, meciuri acasă și deplasare. Doar că UEFA le va prezenta pe rând, urnă după urnă, pentru a păstra tensiunea.
Formatul este următorul: fiecare echipă va juca împotriva a câte două adversare din fiecare urnă. Un meci acasă, unul în deplasare.
Urnele Europa League 2025/26
Varianta de coșmar ar fi în următoarea grupă: Aston Villa, Roma, Lyon, Fenerbahce, Nottingham Forest, Young Boys, Bologna, Stuttgart.
Varianta accesibilă: Dinamo Zagreb, Rangers, Viktoria Plzen, Maccabi Tel Aviv, Ludogorets, Sturm Graz, Brann, Go Ahead Eagles.
Calendarul Europa League 2025/26
Ca de obicei, FCSB și-a propus și în acest sezon să reușească o campanie de vis, cu accederea în primăvara europeană. Tot parcursul se decide la Monaco, vineri, 29 august, când are loc tragerea la sorți a fazei grupelor Europa League.
RECOMANDAREA AUTORULUI:
FCSB, pe punctul să piardă un jucător important: s-a săturat și vrea să plece de la echipă!
Pițurcă știe numele următorului jucător pe care Gigi Becali îl va da afară! „Nu e ce trebuie pentru FCSB”