02 sept. 2025, 11:57, Actualitate
Adrian RUS a semnat cu o forță din Liga 1, după ce Gigi Becali i-a închis ușa. Unde a ajuns

Refuzat de Gigi Becali, care nu a acceptat să plătească niciun comision agentului jucătorului, Adrian Rus a semnat cu o altă forță din Liga 1. Fundașul român vine să se bată la titlu, după ce în sezonul trecut a îmbrăcat tricoul echipei Pisa.

Transferul internaționalului în vârstă de 29 de ani a fost oficializat marți, 2 septembrie, Rus semnând un contract valabil pentru un singur sezon.

„Să vină gratis, dacă vrea să joace”

Mutarea vine după ce FCSB s-a arătat interesată de Adrian Rus, însă Gigi Becali a refuzat să plătească un comision în valoare de 100.000 de euro, cât i-ar fi solicitat impresarul jucătorului, potrivit declarațiilor latifundiarului din Pipera.

Patronul campioanei a declarat public că nu este dispus să achite o astfel de „taxă”.

„Am găsit fundaș, pe Rus, dar îmi cere impresarul 100.000. Voi sunteți nebuni?! Înseamnă că ați luat-o razna. Eu îl transfer pe impresar? În loc să zică mersi că clientul lui găsește echipă… Ce e asta, e stăpân de sclavi? Atunci, îi dau lui bani și să vină gratis, fără bani la impresar, că te vinde sclav impresarul” – Gigi Becali

Profitând de situația apărută, Mihai Rotaru s-a mișcat rapid și l-a convins pe jucător să ajungă în Bănie. Adrian Rus mai avea contract până în 2026 cu Pisa, însă echipa italiană, recent promovată în Serie A, a decis să renunțe la serviciile sale, cele două părți ajungând la un acord pentru încheierea colaborării.

Universitatea Craiova nu este la primul contact cu Adrian Rus. Și la începutul lui 2024 au existat discuții, dar fundașul român a fost atunci împrumutat în Cipru, la Pafos.

În România, Rus a evoluat anterior pentru Sepsi OSK, de unde a plecat în 2019 spre Ungaria, la Akademia Puskas. De-a lungul carierei a mai trecut pe la Balmazújváros, Fehervar și Fehérgyarmat.

Cine va sări din schemă?

La Craiova, Adrian Rus va lucra din nou cu Mirel Rădoi, antrenorul care l-a avut sub comandă la naționala U21 și apoi la prima reprezentativă a României. El se alătură unei liste de jucători formați la loturile de tineret și aduși acum la Craiova, precum Cicâldău, Băluță sau Florin Ștefan.

Fundaș central de picior drept, Rus are experiență într-un sistem cu trei stoperi, utilizat și la Pisa, dar și la Craiova lui Rădoi. Poziția sa preferată este cea din dreapta liniei defensive, unde până acum tehnicianul oltenilor i-a folosit pe Mogoș și Romanchuk.

