Răzvan Burleanu pune tunurile pe patronii din Superliga: „Niciodată nu te uiți în propria ta ogradă”

02 sept. 2025, 10:57, Sport
Recentele erori de arbitraj din Superliga de fotbal nu-l deranjează deloc pe președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Boss-ul FRF susține că arbitrajul românesc se află într-o continuă creștere. De asemenea, acesta a vorbit și despre deciziile controversate de la meciul CFR – FCSB

„Trebuie să ne obișnuim. Și în România, dar și la nivel internațional, întotdeauna când o echipă pierde, ai o nemulțumire și niciodată nu te uiți în propria ta ogradă, ci dai vina pe arbitru.

Cu siguranță, arbitrii noștri în momentul de față performează la nivel internațional. România este în top 5 în ceea ce înseamnă delegări la nivel internațional, ceea ce înseamnă că arbitrii noștri se bucură de o recunoaștere la nivel internațional.

Iar ceea ce ne dorim e să asistăm la un număr cât mai mic de greșeli și în același timp discuții cât mai puține”, a declarat Răzvan Burleanu.

În sport, după un meci, trebuie să uiţi repede, să trece mai departe. Arbitrajul de aseară ţi-l mai aminteşti, că e imposibil de uitat. Nu ne-a dat explicaţii, dar s-a văzut clar. Aşa se întâmplă în fiecare an, ca după să se greşească în favoarea noastră şi toată lumea să spună că ajută FCSB

Florin Tănase, FCSB

Etapa a 8-a / Rezultate din Superliga

Luni:

  • Csikszereda – Oțelul 1-1 (Ceara ’49 / Joao Paulo ’31)
  • Farul – Petrolul 2-1 (Tănasă ’29, Larie ’86 pen / Chică-Roșă ’34)

Duminică:

  • FC Argeș Metaloglobus 2-1 (Matos ‘3, Caio ‘9 / Irimia ’14)
  • FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1 (Ongenda ’72 / Cicâldău ’62)
  • CFR Cluj – FCSB 2-2 (Djokovic ’19, Emerllahu ’45 / Tănase ’43 pen, Cisotti ’87)

Sâmbătă:

  • Unirea Slobozia – Universitatea Cluj 0-1 (Nistor ’53)
  • Dinamo – Hermannstadt 2-0 (Karamoko ’48, Boateng ’73)

Vineri:

  • Rapid – UTA Arad 2-0 (Ciobotariu ’13, Dobre ’30)

Daniel Bîrligea merge la tratament în Serbia, la celebrul vraci Marijana Kovacevic. Atacantul FCSB s-a accidentat în partida cu CFR Cluj

