Ce lot a convocat Mircea Lucescu pentru meciurile naționalei cu Canada și Cipru din septembrie

29 aug. 2025, 13:15, Sport
Naționala României joacă în septembrie amicalul cu Canada și meciul cu Cipru din preliminariile CM 2026.

Programul: vineri, 5 septembrie, ora 21:00: România – Canada (Arena Națională), marți, 9 septembrie, ora 21:45: Cipru – România (GSP Stadium, Nicosia).

Selecționerul Mircea Lucescu a convocat 26 de jucători pentru aceste meciuri și lista are 13 jucători din străinătate și 13 din Superliga.

Iată lotul:

Portari
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași
Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Programul grupei României în preliminariile CM 2026:

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0 (Pittas 55′, Kakoulli 86′), ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1 (Gigović 14′)

Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1 (Demirović 22′, Hajradinović 56′ / Pittas 45’+2), San Marino – ROMÂNIA 1-5 (Zannoni 67′ / Cevoli 6′-ag, M. Popescu 44′, R. Marin 55′-pen., Hagi 75′-pen., Alibec 90’+5)

Sâmbătă, 7 iunie:Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0 (Džeko 66′), Austria – ROMÂNIA 2-1 (Gregoritsch 42′, Sabitzer 60’ / Tănase 90+5′)

Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0 (Tănase 43′, Man 45+2′), San Marino – Austria 0-4 (Arnautović 3′, 15′, Gregoritsch 11′, Baumgartner 27′)

Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)

Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

