Ce număr va purta pe tricou Mamadou Thiam la FCSB. „Îi facem cadou”

Mamadou Thiam, 30 de ani, e cel mai nou transfer al FCSB. El a venit de la U Cluj pentru 50.000 de euro și cedarea lui Andrei Gheorghiță la schimb.

Miercuri seară, din Scoția, Mihai Stoica (60 de ani), oficialul campioanei, a dezvăluit ce număr va purta atacantul.

Thiam va purta tricoul cu numărul 93, așa cum a anunțat președintele CA al FCSB, Mihai Stoica. Jucătorul a semnat ieri contractul și azi va efectua vizita medicală, după care va fi prezentat.

Ce număr va purta pe tricou Mamadou Thiam la FCSB

„A semnat deja, mâine va face doar vizita medicală. Îi facem cadou tricoul cu numărul 93. (n.r. – Vi l-ați dorit?) Nu, l-am adus doar ca să ne aflăm în treabă (n.r. – ironic). Este un jucător pe care ni l-am dorit de foarte mult timp. Acum am reușit, prin această combinație, să-l aducem. Important este să fie pregătit și să ne ajute, dar deocamdată ne gândim la ce se va întâmpla aici (n.red. – în Scoția, la meciul tur cu Aberdeen)”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

FCSB joacă turul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, joi, 21 august, de la 21:45. „Am jucat pe stadioane mult mai mari și cu scenografii mult mai interesante. Sunt multe steaguri, este în regulă, dar nu e ceva care să ne sperie. Este un stadion interesant, însă am mai pășit pe astfel de arene și nu cred că atmosfera poate fi un factor care să ne afecteze. Noi trebuie să fim cei buni, nu cei care am fost la alte meciuri”, a mai declarat acesta.

Mamadou Thiam are 22 de goluri în 78 de meciuri la U Cluj și va avea drept de joc la FCSB în cupele europene de la duelurile de pe tabloul principal din Europa League / Conference League. Acum nu e pe lista FCSB pentru play-off-ul din Europa League cu Aberdeen.