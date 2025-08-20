FCSB, vești bune înaintea de Aberdeen. Doi jucători de bază sunt recuperați și pot evolua în Scoția

FCSB se pregătește cu lotul aproape complet pentru confruntarea din play-off-ul Europa League cu Aberdeen. După ce existau semne de întrebare în privința lui Adrian Șut și Risto Radunovic, Mihai Stoica a confirmat că ambii fotbaliști s-au antrenat normal și sunt disponibili pentru meciul din Scoția.

Șut (26 de ani) și fundașul stânga Radunovic (33 de ani) vor putea fi incluși în primul „11” de Elias Charalambous.

Adrian Șut: „Trebuie să demonstrăm că am învățat din greșeli”

Astfel stând lucruriule, antrenorul cipriot al campioanei va putea folosi cea mai puternică formulă de start împotriva scoțieniloir. Singura absență certă rămâne Denis Alibec.

„Șut s-a antrenat normal, Radunovic s-a antrenat normal, Denis Alibec s-a antrenat normal, dar rămâne acasă”, a declarat Mihai Stoica la PrimaSport.

Iată cum ar putea începe meciul FCSB: Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Ngezana, Radunovic – Șut, Chiricheș – Cisotti, Olaru, Florin Tănase – Bîrligea.

Revenit după o accidentare, Adrian Șut a vorbit despre importanța calificării în grupele Europa League:

„Nu vreau să ne relaxăm acum că avem locul asigurat în grupa de Conference League. Obiectivul era să ne calificăm în Champions League, dar nu am reușit să-l atingem. Așa că trebuie să ne calificăm în Europa League. Am văzut în sezonul trecut ce frumos a fost să joci la un nivel atât de mare și să joci de la egal la egal cu adversari puternici. Cred că în ziua de azi nu prea mai contează dacă ești sau nu favorit. Am învățat din dezamăgirea cu Shkendija și din înfrângerile cu Inter D’Escaldes și ar trebui să fim mai maturi și să nu ne mai gândim că suntem favoriți și că vom avea un meci frumos”.

Partida Aberdeen – FCSB se joacă joi, 21 august, de la ora 21:45, fiind transmisă pe Voyo. Returul va avea loc o săptămână mai târziu, pe Arena Națională.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trei jucători de la FCSB pot rata meciul cu Aberdeen din Scoția. „Noi nu avem ce face”

Gigi Becali a găsit atacantul dorit. Are 30 de ani, 2 goluri marcate în acest sezon și vine să-l înlocuiască pe ALIBEC!