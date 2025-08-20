Gigi Becali a găsit atacantul dorit. Are 30 de ani, 2 goluri marcate în acest sezon și vine să-l înlocuiască pe ALIBEC!

Cu Denis Alibec mai mult accidentat, Gigi Becali a luat decizia să transfere un atacant capabil să-l înlocuiască pe veteranul din ofensiva campioanei. Iar alesul latifundiarului din Pipera este Mamadou Thiam, fotbalist adus de la Universitatea Cluj.

„Vârful” senegalez are 30 de ani și se va alătura zilele următoare lotului „roș-albaștrilor”.

Thiam, în locul lui Alibec?

Mutarea apare în contextul în care Alibec continuă să fie indisponibil din cauza problemelor medicale, iar Becali a insistat pentru rezolvarea problemelor din compartimentul ofensiv.

Thiam a forțat plecarea de la Universitatea Cluj încă de săptămâna trecută, refuzând să facă deplasarea la Constanța, pentru meciul cu Farul, câștigat de clujeni cu 1-0. Potrivit digisport.ro, ușa negocierilor cu FCSB s-a deschis, iar MM Stoica a inițiat discuțiile cu oficialii ardeleni. După două zile de tratative, cele două cluburi au ajuns la un acord.

În schimbul atacantului senegalez, Universitatea Cluj îl primește definitiv pe Andrei Gheorghiță (23 de ani), care a fost împrumutat de FCSB, plus o sumă de bani.

Thiam mai avea un an de contract cu „U”, însă interesul FCSB a accelerat plecarea sa din Cluj.

Cifrele lui Thiam la Universitatea Cluj în acest sezon:

7 meciuri jucate în acest sezon

2 goluri și o pasă decisivă

Fotbalistul senegalez are o cotă de piață de 1 milion de euro, conform Transfermarkt.

Gheorghiță, definitiv la „U” Cluj

Proaspăt transferat la „U” Cluj, Andrei Gheorghiță și-a făcut deja debutul pentru ardeleni, reușind o pasă de gol. După meciul de la Constanța, mijlocașul dreapta a recunoscut că a acceptat imediat oferta clujenilor și se declară mulțumit de alegerea făcută:

„Mă simt bine, de asta am venit aici. Vreau să joc, să prind minute și încredere. Când antrenorul îți spune că poți să pierzi mingea, să o dai, doar să ai reacție după pierderea balonului, normal că ai mai multe realizări.

Când am auzit de oportunitatea asta, nu a durat mult. A fost de pe o zi pe alta cât au durat actele. Știam că este un club mare și care își propune să joace frumos.

Este un vestiar experimentat și m-au primit cu bine. Îmi propun să joc cât mai mult și să ajut la îndeplinirea obiectivelor.

Obiectivul meu personal este să strâng cât mai multe minute, să am cât mai multe realizări și să mă întorc mai pregătit la FCSB”.

