Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali a găsit atacantul dorit. Are 30 de ani, 2 goluri marcate în acest sezon și vine să-l înlocuiască pe ALIBEC!

Gigi Becali a găsit atacantul dorit. Are 30 de ani, 2 goluri marcate în acest sezon și vine să-l înlocuiască pe ALIBEC!

20 aug. 2025, 10:02, Actualitate
Gigi Becali a găsit atacantul dorit. Are 30 de ani, 2 goluri marcate în acest sezon și vine să-l înlocuiască pe ALIBEC!

Cu Denis Alibec mai mult accidentat, Gigi Becali a luat decizia să transfere un atacant capabil să-l înlocuiască pe veteranul din ofensiva campioanei. Iar alesul latifundiarului din Pipera este Mamadou Thiam, fotbalist adus de la Universitatea Cluj.

„Vârful” senegalez are 30 de ani și se va alătura zilele următoare lotului „roș-albaștrilor”.

Thiam, în locul lui Alibec?

Mutarea apare în contextul în care Alibec continuă să fie indisponibil din cauza problemelor medicale, iar Becali a insistat pentru rezolvarea problemelor din compartimentul ofensiv.

Thiam a forțat plecarea de la Universitatea Cluj încă de săptămâna trecută, refuzând să facă deplasarea la Constanța, pentru meciul cu Farul, câștigat de clujeni cu 1-0. Potrivit digisport.ro, ușa negocierilor cu FCSB s-a deschis, iar MM Stoica a inițiat discuțiile cu oficialii ardeleni. După două zile de tratative, cele două cluburi au ajuns la un acord.

În schimbul atacantului senegalez, Universitatea Cluj îl primește definitiv pe Andrei Gheorghiță (23 de ani), care a fost împrumutat de FCSB, plus o sumă de bani.

Thiam mai avea un an de contract cu „U”, însă interesul FCSB a accelerat plecarea sa din Cluj.

Cifrele lui Thiam la Universitatea Cluj în acest sezon:

  • 7 meciuri jucate în acest sezon
  • 2 goluri și o pasă decisivă

Fotbalistul senegalez are o cotă de piață de 1 milion de euro, conform Transfermarkt.

Gheorghiță, definitiv la „U” Cluj

Proaspăt transferat la „U” Cluj, Andrei Gheorghiță și-a făcut deja debutul pentru ardeleni, reușind o pasă de gol. După meciul de la Constanța, mijlocașul dreapta a recunoscut că a acceptat imediat oferta clujenilor și se declară mulțumit de alegerea făcută:

„Mă simt bine, de asta am venit aici. Vreau să joc, să prind minute și încredere. Când antrenorul îți spune că poți să pierzi mingea, să o dai, doar să ai reacție după pierderea balonului, normal că ai mai multe realizări.

Când am auzit de oportunitatea asta, nu a durat mult. A fost de pe o zi pe alta cât au durat actele. Știam că este un club mare și care își propune să joace frumos.

Este un vestiar experimentat și m-au primit cu bine. Îmi propun să joc cât mai mult și să ajut la îndeplinirea obiectivelor.

Obiectivul meu personal este să strâng cât mai multe minute, să am cât mai multe realizări și să mă întorc mai pregătit la FCSB”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trei jucători de la FCSB pot rata meciul cu Aberdeen din Scoția. „Noi nu avem ce face”

Decizie neașteptată: FCSB și Csikszereda au bătut palma, înaintea meciului direct! La ce înțelegere au ajuns cele două cluburi

Citește și

AUTO Cine plătește dacă îți lovești mașina pe șoselele pline de gropi din România. Tot ce trebuie să știi despre recuperarea daunelor
10:39
Cine plătește dacă îți lovești mașina pe șoselele pline de gropi din România. Tot ce trebuie să știi despre recuperarea daunelor
JUSTIȚIE Piedone, la secția de Poliție din Bragadiru. Fostul șef ANPC recunoaște că a PLECAT în străinătate, deși e sub control judiciar: „M-am relaxat”
10:27
Piedone, la secția de Poliție din Bragadiru. Fostul șef ANPC recunoaște că a PLECAT în străinătate, deși e sub control judiciar: „M-am relaxat”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Americanii au făcut din CHINA o superputere în numele capitalismului”
10:16
Adrian Severin: „Americanii au făcut din CHINA o superputere în numele capitalismului”
ACTUALITATE Silvicultorii protestează la Ministerul Mediului. Spun că reforma Romsilva „conţine numeroase erori de ordin juridic şi administrativ”
09:59
Silvicultorii protestează la Ministerul Mediului. Spun că reforma Romsilva „conţine numeroase erori de ordin juridic şi administrativ”
ACTUALITATE A fost câștigat un jackpot de 250 de milioane de euro, în Franța! Este cel mai mare premiu din istoria loteriei franceze
09:57
A fost câștigat un jackpot de 250 de milioane de euro, în Franța! Este cel mai mare premiu din istoria loteriei franceze
EXTERNE CASA ALBĂ și-a lansat contul oficial de TikTok. „Bun venit în epoca de aur a Americii”
09:33
CASA ALBĂ și-a lansat contul oficial de TikTok. „Bun venit în epoca de aur a Americii”
Mediafax
Limbajul corporal al lui Trump la întâlnirea cu Zelenski: Ce semnificație are pumnul ridicat în aer
Digi24
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează transferurile și cumulul pensie-salariu
Cancan.ro
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Cum au ajuns stenogramele din dosarul Piedone în presă. Explicația șefului DNA
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Cancan.ro
BREAKING | Un deputat s-a sinucis chiar în clădirea Parlamentului
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
observatornews.ro
A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Alertă la granița României! Localnicii, îndemnați să se adăpostească în urma atacului cu drone
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Mai poți conduce dacă nu mai ai puncte pe permisul de conducere? Reguli impuse de noul Cod Rutier 2025
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
Șoferii, taxați pe kilometru condus. Măsura pe care o pregătește Guvernul în România. Se va plăti chiar și de 18 ori mai mult
Evz.ro
Școală de sec. XXII. Cu AI la catedră, elevii învață doar două ore pe zi
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
IMAGINI RARE! Nicușor Dan, surprins pe ringul de dans la o nuntă de lângă București, alături de Mirabela Grădinaru și fiul lui, Antim! Familia prezidențială a întors toate privirile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Câteva din cele mai impresionante invenții ale anului 2024
EDUCAȚIE CALENDARUL anului universitar 2025-2026. Când încep cursurile și care sunt datele vacanțelor la principalele universități din România
10:26
CALENDARUL anului universitar 2025-2026. Când încep cursurile și care sunt datele vacanțelor la principalele universități din România
EXTERNE Phenianul își menține atitudinea ostilă față de Seul/ „Lee Jae-Myung nu este genul de om care va schimba cursul ISTORIEI”
09:57
Phenianul își menține atitudinea ostilă față de Seul/ „Lee Jae-Myung nu este genul de om care va schimba cursul ISTORIEI”
EXTERNE Doi influenceri, RĂNIȚI în timp ce filmau o recenzie culinară după ce o șoferiță a intrat cu mașina într-un restaurant – VIDEO
09:16
Doi influenceri, RĂNIȚI în timp ce filmau o recenzie culinară după ce o șoferiță a intrat cu mașina într-un restaurant – VIDEO
ACTUALITATE Alertă în București. Un bărbat, cetățean străin, a tras 6 focuri de armă în direcția terasei Fredo. Polițiștii de la Secția Omoruri fac cercetări
09:12
Alertă în București. Un bărbat, cetățean străin, a tras 6 focuri de armă în direcția terasei Fredo. Polițiștii de la Secția Omoruri fac cercetări
POLITICĂ Primarul Mangaliei e suspectat de luare de mită/DNA: „Sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza județului Constanța”
09:10
Primarul Mangaliei e suspectat de luare de mită/DNA: „Sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza județului Constanța”