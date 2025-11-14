România va juca sâmbătă 15 noiembrie (ora 21:45) contra Bosniei-Herțegovina, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, iar marți 18 noiembrie (ora 21:45) va înfrunta reprezentativa San Marino, pe Stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești în ultimele sale partide din preliminariile CM 2026.

Partida de la Zenica va fi transmisă în direct de Prima TV.

Ce spun adversarii noștri despre tricolori? Bosnia – Româna se joacă sâmbătă la Zenica

Sergej Barbarez (54 de ani), selecționerul Bosniei, nu se teme de partida cu România.

„Vom câștiga sau vom pierde, noi ne știm opțiunile. E un privilegiu să fim sub presiune. Dacă nu am putea face asta, nu am fi aici. Suntem pregătiți. Știm ce avem de făcut. Am discutat cu jucătorii, avem planurile făcute și cu siguranță vom juca la victorie.

Exista câteva individualități în echipa României și suntem conștienți de asta. Dar ne concentrăm pe România ca echipă.

Referitor la selecționerul Lucescu, am doar respect pentru ceea ce a realizat. Să câștigăm împotriva echipei lui ar fi cu atât mai frumos. Sunt în favoarea acordării de șanse pentru cât mai multe echipe la Mondiale.

Spuneați de Haiti, dar cred că este un fotbal bun și acolo. Și dacă s-ar califica, merită o șansă într-o competiție globală.

Urăsc să compar generațiile și jucătorii. România a avut generații și jucători foarte buni. Sunt un fan al naționalei României, al mentalității voastre”, a declarat selecționerul Bosniei, la conferința de presă.

Pe ce loc suntem în grupă

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Austria ocupă primul loc în grupă, cu 15 puncte, urmată de Bosnia-Herțegovina, 13 puncte, România, 10 puncte, Cipru, 8 puncte, San Marino, 0 puncte.