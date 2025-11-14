Olăroiu, lovit de blestemul VAR: golul victoriei i-a fost anulat în ultimul minut. Ce șanse mai are să se califice la Cupa Mondială

Selecționata Emiratelor Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, a terminat la egalitate, scor 1-1, cu Irak, în prima manșă a barajului pentru play-off-ul inter-confederații al Cupei Mondiale din 2026.

Rezultatul de joi complică serios calculele pentru EAU înaintea returului, care este programat pe 18 noiembrie, la Basrah.

Start ratat de meci

Irakul a început mai bine și a lovit rapid. În minutul 10, Al Hamadi a profitat de o fază încâlcită în defensiva arabilor și a deschis scorul. Reacția echipei lui Olăroiu a venit, însă, prompt: în minutul 18, Luan Pereira a egalat cu o lovitură de cap, după centrarea perfectă a lui Abdalla Ramadan.

Prima repriză a continuat sub semnul echilibrului, cu ocazii neimportante de ambele părți. După pauză, jocul s-a închis, ritmul de faze s-a domolit, iar cele două echipe au reușit doar câte două șuturi pe spațiul porții. Niciuna dintre echipe nu a forțat cu adevărat victoria.

Totuși, în prelungiri, când părea că meciul se îndreaptă spre un 1-1 inevitabil, Caio Lucas a trimis mingea în poartă și a aprins stadionul, 2-1 pentru Emirate. Bucuria a fost, însă, scurtă: VAR a intervenit și a indicat ofsaid pe construcția fazei de atac, anulând golul reușit în al șaselea minut de prelungiri.

Calcule pentru Emirate

Învingătoarea acestei duble manșe se va califica în play-off-ul inter-confederații. Acolo se vor decide ultimele două echipe participante la turneul final de anul viitor.

La barajul din luna martie vor fi prezente șase formații:

ASIA: câștigătoarea playoff-ului din runda a 5-a

câștigătoarea playoff-ului din runda a 5-a AFRICA: câștigătoarea play-off-ului din runda a 2-a

câștigătoarea play-off-ului din runda a 2-a AMERICA DE NORD: cele mai bune două echipe clasate pe locul 2 în runda a 3-a

cele mai bune două echipe clasate pe locul 2 în runda a 3-a AMERICA DE SUD: locul 7 (Bolivia)

locul 7 (Bolivia) OCEANIA: locul 2 din runda a 3-a (Noua Caledonie)

Returul de peste 4 zile se anunță încins, iar Cosmin Olăroiu are nevoie de un meci aproape perfect în Irak pentru a păstra șansele Emiratelor Arabe Unite de a se califica la CM 2026.

