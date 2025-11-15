Echipa naţională de fotbal a României întâlnește Bosnia-Herţegovina, sâmbătă, la Zenica, de la ora 21.45, în Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială. Partida va fi transmisă de Prima TV.

Austria este lider în clasament, cu 15 puncte, cu două mai multe decât Bosnia – locul 2. România ocupă poziţia a treia, cu 10 puncte, Cipru este pe 4, cu 8 puncte, iar San Marino este pe 5, fără puncte.

Ce spune Mircea Lucescu despre partida Bosnia – România de la Zenica

„Acum jucăm împotriva unei echipe care nu merita să câștige la București. Pentru că dacă nouă ne dădea arbitrul acel penalty, care a fost sută la sută valabil, atunci lucrurile ar fi stat complet diferit. Am dominat categoric meciul atunci… așa că nu are de ce să îmi fie frică de acest meci.

Va fi dificil, Bosnia este o echipă puternică, are jucători cu experiență, dar și tineri, dar nu va fi atât de greu pe cât pare. Suntem o echipă bună, la fel ca și ei. Va fi un meci normal de calificare.

Pentru mine nu este o presiune, ci o responsabilitate de a reuși să fac o echipă competitivă care să reușească să meargă la Cupa Mondială. Vom vedea pe ce drum. Ca să ajungem la Mondiale naționala are nevoie de victorie.

Nu îmi fac probleme cu absențele, sunt patru fundași centrali cu experiență la echipele lor de club, unii dintre ei și la națională. S-au pregătit foarte bine în această perioadă și sunt convins că îi vor face uitați pe cei care lipsesc.

Ãsta este fotbalul, cea mai bună echipă este cea care intră pe teren. Jucătorii au venit la lot cu un entuziasm extraordinar și cu o cunoaștere exactă a ceea ce au de făcut aici”, a menționat el.

În aceeaşi grupă va avea loc sâmbătă meciul Cipru – Austria, arbitrat de elveţianul Urs Schnyder.

La 18 noiembrie se vor disputa confruntările Austria – Bosnia şi România – San Marino.

Care e lotul României pentru această dublă?

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAŞI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANŢI

Denis DRĂGUŞ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)

