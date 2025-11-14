Prima pagină » Sport » Gică Popescu e SURPRINS de decizia luată la o echipă care luptă să câștige titlul în Superliga

Gică Popescu e SURPRINS de decizia luată la o echipă care luptă să câștige titlul în Superliga

14 nov. 2025, 16:42, Sport
Gică Popescu e SURPRINS de decizia luată la o echipă care luptă să câștige titlul în Superliga

Gică Popescu a comentat despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova.

Președintele de la Farul Constanța se miră că o echipă cu pretenții la titlu în Superliga renunță așa ușor la antrenor în mijlocul sezonului. Mirel Rădoi a demisionat după ce formația olteană a pierdut cu UTA, 1-2.

Rădoi a spus după ce a plecat de la clubul din Bănie că „filmul «Știința Campioană» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”.

Gică Popescu e surprins de decizia luată la o echipă care luptă să câștige titlul în Superliga

„Mi-a plăcut foarte mult Craiova. Nu am înțeles plecarea lui Mirel Rădoi. Avea un parcurs foarte bun, era echipa care a jucat cel mai bine. Să pierzi antrenorul la jumătatea campionatului nu este tocmai plăcut. Dar este o echipă care ne este adversară, normal că vrem să joace cât mai prost și noi cât mai bine”, a declarat Gică Popescu.

Farul e pe loc de play-off și are șapte victorii, patru egaluri și cinci înfrângeri.

În sezonul trecut, Farul a ratat calificarea în play-off. „Suntem pe loc de play-off. Atât timp cât suntem în grafic, nu pot decât să apreciez că e o evoluție foarte bună”, a mai spus acesta.

„Avem această capacitate de a merge în Bosnia și a câștiga”

Fostul mare internațional a vorbit și despre meciul echipei naționale cu Bosnia, din preliminariile CM 2026. „Este un meci pe care trebuie să-l câștigăm pentru a continua parcursul bun pe care l-am avut până acum. Este neapărată nevoie de această victorie, altfel tot ce s-a făcut în trecut are valoare zero. Eu cred că avem această capacitate de a merge în Bosnia și a câștiga, fiindcă am dovedit-o în special în ultimul meci de acasă (n.r. cu Austria, 1-0). Va fi cu siguranță o atmosferă ostilă, dar acestea sunt meciurile frumoase, în momentul în care ai presiune, în momentul în care suporterii echipei adverse sunt agresivi. Lucrurile acestea ar trebui să te motiveze când îmbraci tricoul echipei naționale”.

