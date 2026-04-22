Cel mai nou și mai modern circuit de curse FIA/FIM găzduiește primul său weekend internațional de curse de motociclete

Cel mai nou și mai modern circuit de curse FIA/FIM găzduiește primul său weekend internațional de curse de motociclete
A1 Motor Park – noul circuit de sporturi cu motor din Balcani își deschide porțile pentru piloții internaționali. Pe 25 și 26 aprilie, Bulgaria va deveni un adevărat punct de atracție pentru fanii sporturilor cu motor de mare viteză.

Inaugurat recent, A1 Motor Park își va deschide porțile pentru prima ediție a Lara Racing Trackdays – un weekend pe circuit care reunește piloți din diferite țări și cu diferite niveluri de experiență, atrași de un circuit nou, de o organizare impecabilă și de o experiență autentică de pilotaj pe circuit. Programul include sesiuni deschise, un format de cursă și o experiență completă pentru toți cei uniți de pasiunea pentru viteză și adrenalină.

Cel mai nou și mai modern circuit de curse FIA/FIM găzduiește primul său weekend internațional de curse de motociclete

Locul de desfășurare este cel mai nou circuit din Balcani – A1 Motor Park, situat în apropierea orașului Samokov, la aproximativ 50 de minute de capitala Bulgariei, Sofia. Proiectate și construite în conformitate cu standardele Federației Internaționale de Automobilism (FIA) și ale Federației Internaționale de Motociclism (FIM), circuitul și facilitățile sale îndeplinesc toate cerințele pentru găzduirea evenimentelor internaționale de top – inclusiv teste de Formula 1, curse de Formula 3 și etape ale Campionatului Mondial de Superbike.

Info pentru participanți

Încă de sâmbătă, participanții vor avea ocazia să piloteze pe circuit în cadrul unor sesiuni deschise, alături de piloți internaționali și regionali, printre care austriacul Jan Mohr și bulgarii Ivan Kostadinov și Niki Petrov, care vor participa activ la sesiuni și vor împărtăși experiența.

Duminică, formatul Superpole va pune accentul pe viteza pură în tururi rapide individuale în care fiecare secundă contează, iar clasamentul va fi determinat de limita absolută atât a pilotului, cât și a motocicletei.

Pe lângă programul de pe circuit, evenimentul oferă o experiență completă în zona boxelor, incluzând un spectacol de cascadorii, fotografi profesioniști care vor surprinde activitățile și o petrecere de seară cu DJ, care reunește participanții și echipele într-o atmosferă relaxată după cursă.

Taxa de înscriere este de 320 € pentru întregul weekend și include cronometrarea tururilor, accesul în zona boxelor și un loc de parcare rezervat. Fondul de premii include zile gratuite pe circuit, vouchere pentru echipament și anvelope de curse.

Pentru înscrieri și informații suplimentare: telefon +359 882 323 232 sau prin e-mail la: [email protected]
Pentru confortul maxim al oaspeților și al participanților, în imediata apropiere a circuitului sunt disponibile mai multe opțiuni de cazare.

A1 Motor Park – un circuit la standarde europene

Inaugurat cu doar o lună în urmă, A1 Motor Park a fost conceput cu ambiția de a se număra printre destinațiile de top din Europa în domeniul sporturilor cu motor. Finanțatorul principal al proiectului este compania bulgară de construcții Glavbolgarstroy (GBS), care a finalizat complexul în mai puțin de un an, în parteneriat cu Asarel-Medet.

Circuitul are o lungime de aproape 4 km și cuprinde 15 viraje, precum și o linie dreaptă principală de peste 900 de metri, permițând viteze de până la 280–300 km/h, în funcție de mașini sau motociclete. Pista oferă 21 de configurații diferite, cu lungimi cuprinse între 1,09 și 3,91 km, fiind astfel potrivită atât pentru evenimente internaționale de curse, cât și pentru teste sau zile de circuit.

Facilitatea respectă standardele FIA Gradul 3 și FIM Categoria B, ceea ce îi permite să găzduiască evenimente precum Formula 3, GT3 și diverse campionate de motociclism. Complexul are o capacitate de până la 30.000 de spectatori și include garaje moderne pentru boxe, zonă de paddock, turn de control, centru medical, zone de simulare și antrenament, un restaurant și o platformă pentru elicoptere.

Citește și

SPORT „Nu-mi place să mă comparați cu Mourinho”. Chivu, reacție de milioane după calificarea în finala Cupei Italiei
10:26
„Nu-mi place să mă comparați cu Mourinho”. Chivu, reacție de milioane după calificarea în finala Cupei Italiei
SPORT „U” Cluj s-a calificat în finala Cupei României, iar Alex Chipciu a dat recital după meciul cu FC Argeș. „Îmi dau seama că am îmbătrânit”
07:37
„U” Cluj s-a calificat în finala Cupei României, iar Alex Chipciu a dat recital după meciul cu FC Argeș. „Îmi dau seama că am îmbătrânit”
SPORT Alexandru Pițigoi, singurul român la startul Campionatului European de Viteză în Coastă
21:09
Alexandru Pițigoi, singurul român la startul Campionatului European de Viteză în Coastă
SPORT E oficial! Mirel Rădoi a plecat de la FCSB și Gigi Becali a recunoscut: „I-am dat binecuvântarea”
16:28
E oficial! Mirel Rădoi a plecat de la FCSB și Gigi Becali a recunoscut: „I-am dat binecuvântarea”
SPORT Ex-stelistul Bogdan Stancu, incident cu dinamovistul Daniel Armstrong într-un restaurant din București. „I s-a părut lui ceva”
10:10
Ex-stelistul Bogdan Stancu, incident cu dinamovistul Daniel Armstrong într-un restaurant din București. „I s-a părut lui ceva”
SPORT Dănciulescu a confirmat unde pleacă Mirel Rădoi: „100%!”. Antrenorul FCSB a primit o ofertă de milioane
08:49
Dănciulescu a confirmat unde pleacă Mirel Rădoi: „100%!”. Antrenorul FCSB a primit o ofertă de milioane
Mediafax
Soloviov a numit-o pe Meloni „bestie sălbatică și idioată cu acte." Roma a reacționat imediat
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Pelinel a dezvăluit ce face Borcea ca să arate fresh, la 56 de ani! „E trucul lui…”
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | Revoluție pe piața mașinilor electrice: CATL a prezentat bateria care se încarcă în doar 6 minute
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce norii au forme diferite?
VIDEO Ion Cristoiu: Prin mascarada de la Cotroceni, Nicușor Dan vrea să impună un premier tehnocrat: Anca Dragu
11:13
Ion Cristoiu: Prin mascarada de la Cotroceni, Nicușor Dan vrea să impună un premier tehnocrat: Anca Dragu
SCANDALOS Mario De Mezzo, primarul PNL de Slatina, surprins la shopping, în București, cu mașina primăriei. La mall, pe bani publici
11:10
Mario De Mezzo, primarul PNL de Slatina, surprins la shopping, în București, cu mașina primăriei. La mall, pe bani publici
CONTROVERSĂ Trump susține că Iranul cedează economic: „Se prăbușesc financiar! Pierd 500 milioane $ pe zi și vor ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă imediat”
11:02
Trump susține că Iranul cedează economic: „Se prăbușesc financiar! Pierd 500 milioane $ pe zi și vor ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă imediat”
ȘTIINȚĂ Localitatea din România în care trăiau hiene. Cercetarea de la UAIC care rescrie trecutul: am avut un climat de savană în țara noastră?
10:59
Localitatea din România în care trăiau hiene. Cercetarea de la UAIC care rescrie trecutul: am avut un climat de savană în țara noastră?
ULTIMA ORĂ PNL a început consultarea cu Nicușor Dan. Primele imagini de la primirea delegației liberale
10:44
PNL a început consultarea cu Nicușor Dan. Primele imagini de la primirea delegației liberale
Gândul de Vreme Temperaturi scăzute pentru sfârșit de aprilie. Unde plouă și unde ninge. ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
10:39
Temperaturi scăzute pentru sfârșit de aprilie. Unde plouă și unde ninge. ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul

