A1 Motor Park – noul circuit de sporturi cu motor din Balcani își deschide porțile pentru piloții internaționali. Pe 25 și 26 aprilie, Bulgaria va deveni un adevărat punct de atracție pentru fanii sporturilor cu motor de mare viteză.

Inaugurat recent, A1 Motor Park își va deschide porțile pentru prima ediție a Lara Racing Trackdays – un weekend pe circuit care reunește piloți din diferite țări și cu diferite niveluri de experiență, atrași de un circuit nou, de o organizare impecabilă și de o experiență autentică de pilotaj pe circuit. Programul include sesiuni deschise, un format de cursă și o experiență completă pentru toți cei uniți de pasiunea pentru viteză și adrenalină.

Cel mai nou și mai modern circuit de curse FIA/FIM găzduiește primul său weekend internațional de curse de motociclete

Locul de desfășurare este cel mai nou circuit din Balcani – A1 Motor Park, situat în apropierea orașului Samokov, la aproximativ 50 de minute de capitala Bulgariei, Sofia. Proiectate și construite în conformitate cu standardele Federației Internaționale de Automobilism (FIA) și ale Federației Internaționale de Motociclism (FIM), circuitul și facilitățile sale îndeplinesc toate cerințele pentru găzduirea evenimentelor internaționale de top – inclusiv teste de Formula 1, curse de Formula 3 și etape ale Campionatului Mondial de Superbike.

Info pentru participanți

Încă de sâmbătă, participanții vor avea ocazia să piloteze pe circuit în cadrul unor sesiuni deschise, alături de piloți internaționali și regionali, printre care austriacul Jan Mohr și bulgarii Ivan Kostadinov și Niki Petrov, care vor participa activ la sesiuni și vor împărtăși experiența.

Duminică, formatul Superpole va pune accentul pe viteza pură în tururi rapide individuale în care fiecare secundă contează, iar clasamentul va fi determinat de limita absolută atât a pilotului, cât și a motocicletei.

Pe lângă programul de pe circuit, evenimentul oferă o experiență completă în zona boxelor, incluzând un spectacol de cascadorii, fotografi profesioniști care vor surprinde activitățile și o petrecere de seară cu DJ, care reunește participanții și echipele într-o atmosferă relaxată după cursă.

Taxa de înscriere este de 320 € pentru întregul weekend și include cronometrarea tururilor, accesul în zona boxelor și un loc de parcare rezervat. Fondul de premii include zile gratuite pe circuit, vouchere pentru echipament și anvelope de curse.

Pentru înscrieri și informații suplimentare: telefon +359 882 323 232 sau prin e-mail la: [email protected]

Pentru confortul maxim al oaspeților și al participanților, în imediata apropiere a circuitului sunt disponibile mai multe opțiuni de cazare.

A1 Motor Park – un circuit la standarde europene

Inaugurat cu doar o lună în urmă, A1 Motor Park a fost conceput cu ambiția de a se număra printre destinațiile de top din Europa în domeniul sporturilor cu motor. Finanțatorul principal al proiectului este compania bulgară de construcții Glavbolgarstroy (GBS), care a finalizat complexul în mai puțin de un an, în parteneriat cu Asarel-Medet.

Circuitul are o lungime de aproape 4 km și cuprinde 15 viraje, precum și o linie dreaptă principală de peste 900 de metri, permițând viteze de până la 280–300 km/h, în funcție de mașini sau motociclete. Pista oferă 21 de configurații diferite, cu lungimi cuprinse între 1,09 și 3,91 km, fiind astfel potrivită atât pentru evenimente internaționale de curse, cât și pentru teste sau zile de circuit.

Facilitatea respectă standardele FIA Gradul 3 și FIM Categoria B, ceea ce îi permite să găzduiască evenimente precum Formula 3, GT3 și diverse campionate de motociclism. Complexul are o capacitate de până la 30.000 de spectatori și include garaje moderne pentru boxe, zonă de paddock, turn de control, centru medical, zone de simulare și antrenament, un restaurant și o platformă pentru elicoptere.