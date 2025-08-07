CFR Cluj – Braga, prima manșă din turul 3 al preliminariilor Europa League. Dan Petrescu: „Aș vrea să joc eu, sincer”

CFR Cluj joacă meciul cu portughezii de la Sporting Braga joi, de la ora 20:30, fiind prima manșă a turului al treilea preliminar al Europa League.

Returul are loc în Portugalia, pe 14 august, și câștigătoarea va juca în play-off cu învingătoarea dublei Lincoln – Noah.

Dan Petrescu a vorbit despre partida care va avea loc joi seara, la Cluj, și spune că Braga e mult mai puternică față de CFR Cluj.

CFR Cluj – Braga, prima manșă din turul 3 al preliminariilor Europa League

„Avem două șanse de a merge în grupele unei cupe europene anul acesta, iar asta este prima. Întâlnim cel mai dificil adversar. Dacă ne gândim doar la perioada de transferuri vedem că ei au luat jucători de la Barcelona cu 15 milioane de euro, au luat jucători împrumut de la PSG și Celtic… deci 30 de milioane au dat numai pe transferuri. E clar că nu ne putem compara în niciun fel cu Braga, dar s-au mai întâmplat minuni la Cluj. Și noi trebuie să facem o minune. Va fi greu pentru că eu spun că doar în cupele europene ne-am făcut treaba, în campionat, nu. Eu spun încă o dată, dacă aveam tot lotul la dispoziție era mai ușor. Pe deasupra s-a mai accidentat și Păun. Aș vrea să joc eu, sincer. Toată lumea vorbește, dar ca să joci trebuie să ai și jucătorii necesari. Nu zic că noi cedăm dinainte, însă în condițiile astea e foarte greu”, a declarat Dan Petrescu.