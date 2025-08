Dan Petrescu, criză de nervi. Universitatea Craiova a învins CFR Cluj, 3-2. „Arbitrajul nu mi-a plăcut deloc, părea că jucăm acasă la Real Madrid”

Universitatea Craiova a învins CFR Cluj cu 3-2, în deplasare, într-un meci din etapa a patra a Superligii. Oltenii au avut 3-0, dar ardelenii au redus repede diferența. Au marcat Matei Ilie (64, 73), respectiv Steven Nsimba (20, 56), Mihnea Rădulescu (45).

Dan Petrescu a fost eliminat de pe bancă în minutul 88 pentru proteste, antrenorul de la CFR Cluj susținând că echipa sa avut un penalty neacordat.

El a terminat meciul în tribune. După partidă a contestat arbitrajul, duelul fiind condus de: Rareș George Vidican; asistenți Vasile Marinescu și Sebastian Eugen Gheorghe, al patrulea oficial Cristian Moldoveanu, arbitru video Ovidiu Hațegan, arbitru asistent video Stelian Slabu.

Dan Petrescu, criză de nervi. Universitatea Craiova a învins CFR Cluj, 3-2

„O înfrângere dureroasă, din păcate, norocul pe care l-am avut cu Lugano s-a transformat în ghinion maxim azi. Rezultatul a fost total injust. Craiova a avut 3 șuturi, 3 goluri. Am avut atâtea ocazii, două penalty-uri. Pentru mine orice mână e penalty, să facă ei ce reguli vor, că oricum nu mai înțeleg nimic. Dacă meciul era la Craiova, era penalty.

Păun s-a rupt. Craiova a avut soluții mai bune, mai fresh. Cu toate astea, rezultatul e nedrept. Mereu zic că vreau jucători. Dar nu are nicio vină conducerea că avem infirmeria plină, Muhar, Kamara, pierderi mult prea mari.

La fel ca FCSB, avem prea multe meciuri. Niciodată nu am început așa prost. Asta înseamnă că lotul a fost subțire, în continuare e subțire. Nu știm de unde să mai luăm jucători. Nu mă gândesc acum la Braga. Am avut vreo 25 de șuturi, lor le-au intrat toate 3. Am avut două penalty-uri. Arbitrajul nu mi-a plăcut deloc, părea că jucăm acasă la Real Madrid. Portarul lor a făcut iar minuni. La câte ocazii am avut, meritam cel puțin un egal. Cei care au jucat cu Lugano nu au jucat așa bine. Singurul care a jucat bine a fost Fica, îi permite și vârsta”, a declarat Dan Petrescu, la Prima Sport.