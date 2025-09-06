CFR Cluj l-a adus pe Zouma, dar face ORDINE în curtea lui Mandorlini! Fotbalistul cu doar 6 meciuri bifate, pus pe liber

CFR 1907 Cluj şi fotbalistul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării, a anunţat, sâmbătă, gruparea ardeleană.

Bosec a venit la CFR Cluj în luna iunie, dar ratarea accesului în grupele Conference League l-a înfuriat pe patronul Neluțu Varga.

CFR Cluj l-a adus pe Zouma, dar face ordine în curtea lui Mandorlini! Fotbalstul cu doar 6 meciuri bifate, pus pe liber

În vârstă de 27 de ani, croatul evoluase până atunci în ţara sa natală pentru Inter Zaprešić, dar şi pentru Slaven Belupo, echipă la care a petrecut ultimele patru sezoane şi jumătate.

La CFR, Bosec a adunat doar șase meciuri, oferind o pasă de gol. Croatului i-a fost fatal meciul cu BK Haecken, pierdut cu 2-7 de CFR la Goeteborg, în prima manșă a play-off-ului Conference League, în care tunisianul Amor Layouni, care a evoluat pe partea lui Bosec, a oferit cinci pase de gol.

Dan Șucu (62 de ani) vrea să dea o ultimă lovitură pe piața transferurilor și ar fi gata să înainteze o ofertă pentru cel mai în formă fotbalist al lui Nelu Varga, scrie ProSport.

Se discută despre mijlocașul central Alin Fică (24), care în debutul sezonului 2025-2026 a contribuit cu două goluri și cu o pasă decisivă. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, Fică este evaluat la 1.4 milioane de euro.

Zouma, marea lovitură după plecarea lui Dan Petrescu

CFR Cluj a anunțat, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, că l-a transferat pe cunoscutul fundaș francez Kurt Zouma.

„CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Kurt Zouma este noul jucător al echipei noastre! Zouma are o carieră impresionantă, cu experiență la cel mai înalt nivel”, se arată în comunicatul vicecampioanei României.

Francezul a bifat 151 de apariții pentru Chelsea, cu care a câștigat de două ori titlul în Premier League, în 2015, respectiv 2017, dar și Champions League, în 2021, Supercupa Europei, în 2021 și Cupa Ligii engleze, în 2015.

Zouma a jucat 103 meciuri pentru West Ham, formație alături de care a reușit să câștige Conference League în 2023.