Prima pagină » Sport » CFR Cluj l-a adus pe Zouma, dar face ORDINE în curtea lui Mandorlini! Fotbalistul cu doar 6 meciuri bifate, pus pe liber

CFR Cluj l-a adus pe Zouma, dar face ORDINE în curtea lui Mandorlini! Fotbalistul cu doar 6 meciuri bifate, pus pe liber

06 sept. 2025, 15:04, Sport
CFR Cluj l-a adus pe Zouma, dar face ORDINE în curtea lui Mandorlini! Fotbalistul cu doar 6 meciuri bifate, pus pe liber

CFR 1907 Cluj şi fotbalistul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării, a anunţat, sâmbătă, gruparea ardeleană.

Bosec a venit la CFR Cluj în luna iunie, dar ratarea accesului în grupele Conference League l-a înfuriat pe patronul Neluțu Varga.

CFR Cluj l-a adus pe Zouma, dar face ordine în curtea lui Mandorlini! Fotbalstul cu doar 6 meciuri bifate, pus pe liber

În vârstă de 27 de ani, croatul evoluase până atunci în ţara sa natală pentru Inter Zaprešić, dar şi pentru Slaven Belupo, echipă la care a petrecut ultimele patru sezoane şi jumătate.

La CFR, Bosec a adunat doar șase meciuri, oferind o pasă de gol. Croatului i-a fost fatal meciul cu BK Haecken, pierdut cu 2-7 de CFR la Goeteborg, în prima manșă a play-off-ului Conference League, în care tunisianul Amor Layouni, care a evoluat pe partea lui Bosec, a oferit cinci pase de gol.

Dan Șucu (62 de ani) vrea să dea o ultimă lovitură pe piața transferurilor și ar fi gata să înainteze o ofertă pentru cel mai în formă fotbalist al lui Nelu Varga, scrie ProSport.

Se discută despre mijlocașul central Alin Fică (24), care în debutul sezonului 2025-2026 a contribuit cu două goluri și cu o pasă decisivă. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, Fică este evaluat la 1.4 milioane de euro.

Zouma, marea lovitură după plecarea lui Dan Petrescu

CFR Cluj a anunțat, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, că l-a transferat pe cunoscutul fundaș francez Kurt Zouma.

„CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Kurt Zouma este noul jucător al echipei noastre! Zouma are o carieră impresionantă, cu experiență la cel mai înalt nivel”, se arată în comunicatul vicecampioanei României.

Francezul a bifat 151 de apariții pentru Chelsea, cu care a câștigat de două ori titlul în Premier League, în 2015, respectiv 2017, dar și Champions League, în 2021, Supercupa Europei, în 2021 și Cupa Ligii engleze, în 2015.

Zouma a jucat 103 meciuri pentru West Ham, formație alături de care a reușit să câștige Conference League în 2023.

Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
Cancan.ro
Cum i-au dat fatala Marius Avram şi ispita Cătălin blondei Maria Avram de la Insula Iubirii. Concurenta a cedat nervos și…
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Adevarul
Teorii conspiraționiste promovate într-o conferință a medicilor, la Brașov: „Controlul maselor prin COVID.” Ministrul Sănătății cere măsuri: „Un atac direct la sănătatea românilor”
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Și dacă Putin și Xi chiar vorbeau serios? Cât de aproape suntem de momentul în care vom putea atinge 150 de ani
Digi24
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Cancan.ro
Andrei Lemnaru, niciodată singur după Insula Iubirii! Cum l-am surprins în plină zi, în Focșani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
StirileKanalD
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
KanalD
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
Verdict pentru Călin Georgescu după alegeri. Ambasadorul României în SUA a făcut anunțul: E o minciună grosolană
Evz.ro
Schimbări semnificative la cardurile sociale destinate pensionarilor și persoanelor vulnerabile
A1
Tania Budi a făcut furori la malul mării! Cum arată în costum de baie la 57 de ani
Stirile Kanal D
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
Kfetele
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți, este o diferență de 37 de ani
RadioImpuls
HOROSCOPUL săptămânii 8-14 septembrie 2025. O zodie are numeroase motive să zâmbească! Aceasta își găsește drumul în viață și are parte de reușite în lanț. Veniturile ei cresc când se așteaptă mai puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Desmond Doss, soldatul care a ales să nu ucidă și a schimbat istoria militară americană
ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății îi amenință pe medicii care au participat la o conferință despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19: „Să se ia măsuri de urgență” / Reacția Colegiului medicilor
18:45
Ministrul Sănătății îi amenință pe medicii care au participat la o conferință despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19: „Să se ia măsuri de urgență” / Reacția Colegiului medicilor
EXTERNE Îți amintești de Nicole Eggert din „Baywatch”? Actrița suferă de o boală cumplită: „Tumora ocupa tot mai mult spațiu”
18:21
Îți amintești de Nicole Eggert din „Baywatch”? Actrița suferă de o boală cumplită: „Tumora ocupa tot mai mult spațiu”
ACTUALITATE Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie „scuturată” de 13.000 de euro de un „expert financiar”. Ce a descoperit Poliția
17:34
Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie „scuturată” de 13.000 de euro de un „expert financiar”. Ce a descoperit Poliția
VIDEO SCANDALUL momentului în politică. Makaveli vs. Șosoacă. Ce îi reproșează influencerul: „În ciuda ta, am făcut campanie lui Simion”
17:28
SCANDALUL momentului în politică. Makaveli vs. Șosoacă. Ce îi reproșează influencerul: „În ciuda ta, am făcut campanie lui Simion”
ACTUALITATE Sfârșit tragic pentru o refugiată ucraineană. A fost înjunghiată mortal la metrou, în plină zi
17:09
Sfârșit tragic pentru o refugiată ucraineană. A fost înjunghiată mortal la metrou, în plină zi
ACTUALITATE Ai un hectar de teren arabil? Poți primi peste 10.000 de euro pentru a face o pădure și o subvenție de 190 euro/an timp de 12 ani
16:44
Ai un hectar de teren arabil? Poți primi peste 10.000 de euro pentru a face o pădure și o subvenție de 190 euro/an timp de 12 ani