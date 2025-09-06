Prima pagină » Sport » Horațiu Moldovan, gafă de cascadorii râsului în amicalul România – Canada, 0-3. „Stânjenitor. Cred că va intra Târnovanu”

Horațiu Moldovan, gafă de cascadorii râsului în amicalul România – Canada, 0-3. „Stânjenitor. Cred că va intra Târnovanu”

06 sept. 2025, 11:43, Sport
Horațiu Moldovan, gafă de cascadorii râsului în amicalul România - Canada, 0-3. „Stânjenitor. Cred că va intra Târnovanu”

Horațiu Moldovan, noul portar al lui Real Oviedo, a greșit în minutul 22 al meciului, la o pasă înapoi a lui Rațiu. A vrut să-l dribleze în careul de șase metri pe Ahmed, dar nu a reușit și adversarul a marcat simplu de lângă goalkeeperul nostru.

Pentru postul de portar, în lotul naționalei sunt Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava.

Selecționerul Canadei jubilează: „E cea mai mare victorie obținută în Europa din istoria fotbalului canadian”.

Căpitanul naționalei Nicolae Stanciu și-a cerut scuze fanilor, după România – Canada, 0-3.

Horațiu Moldovan, gafă de cascadorii râsului în amicalul România – Canada, 0-3. „Stânjenitor. Cred că va intra Târnovanu”

„Este o greșeală pur tehnică, nu ai voie să te pui sub presiune singur. Îți vine mingea, nu te complici, degajezi. A avut și ghinion, că poate nu ieșea gol. Am văzut și evoluția lui. Stânjenitor. Adică nu mai era Moldovan pe care îl știam noi, atent, agil. A mai avut 2-3 ezitări. Sunt curios dacă va mai continua. Nu cred, sincer, cred că va intra Târnovanu. Nu pune presiune pe tine singur. O să spui că nu a mai apărat din aprilie. Discuția e mai amplă. Da, e important să aperi, dar când ai o fază din asta, joac-o simplu, foarte simplu, da-o afară”, a declarat Florin Prunea, la Digi Sport.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a spus la rândul său. „Singura chestie care aseamănă Cipru cu Canada este că încep cu C. Singurul aspect pozitiv care reiese după această partidă este că nu a fost oficial.

A fost un dezastru total, iar ce a făcut Moldovan… rar, de regulă vezi pe reţele, nu la nivel de echipă naţională. Trebuie să apere Moldovan, avem un contract? Trebuie să apere Moldovan, care nu este titular la echipa de club? Sava este la Udinese, care tocmai a bătut pe San Siro. Ne punem şi noi întrebări.

Cu excepţia lui Stanciu nu a mers nimic, iar ce au făcut cu noi… Am avut ocazii, e adevărat, dar în momentul în care tratezi cu aşa o seninătate… zici că era 3-0 pentru noi şi Drăguş voia să marcheze cu călcâiul”, a declarat acesta, la Prima Sport.

Citește și

SPORT Selecționerul Canadei jubilează: „E cea mai mare victorie obținută în Europa din istoria fotbalului canadian”
08:33
Selecționerul Canadei jubilează: „E cea mai mare victorie obținută în Europa din istoria fotbalului canadian”
SPORT Căpitanul naționalei Nicolae Stanciu și-a cerut scuze fanilor, după România – Canada, 0-3. Ce spune despre calificarea la CM 2026
08:18
Căpitanul naționalei Nicolae Stanciu și-a cerut scuze fanilor, după România – Canada, 0-3. Ce spune despre calificarea la CM 2026
SPORT România – Canada 0-3 | Eșec dur pentru tricolori, Mircea Lucescu nervos: „De unde să chem alt atacant? Dacă-mi dai unul, îl chem, dar de unde?”
01:10
România – Canada 0-3 | Eșec dur pentru tricolori, Mircea Lucescu nervos: „De unde să chem alt atacant? Dacă-mi dai unul, îl chem, dar de unde?”
SHOWBIZ În 2010, Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos. Urmările, explicate de latifundiarul care a donat milioane de euro
16:40
În 2010, Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos. Urmările, explicate de latifundiarul care a donat milioane de euro
SPORT România – Canada, amical în premieră. Cine transmite la TV meciul naționalei și ce trebuie să știe fanii prezenți la Arena Națională
15:33
România – Canada, amical în premieră. Cine transmite la TV meciul naționalei și ce trebuie să știe fanii prezenți la Arena Națională
SPORT Țiriac Foundation Women’s Cup începe luni la București! Ce a declarat Ion Țiriac și ce sportive românce participă
12:55
Țiriac Foundation Women’s Cup începe luni la București! Ce a declarat Ion Țiriac și ce sportive românce participă
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
De ce a mințit un român că vrea să lupte în Ucraina și a traversat ilegal Dunărea înotând
Cancan.ro
Andrei Lemnaru, niciodată singur după Insula Iubirii! Cum l-am surprins în plină zi, în Focșani
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Adevarul
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Și dacă Putin și Xi chiar vorbeau serios? Cât de aproape suntem de momentul în care vom putea atinge 150 de ani
Digi24
Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
Cancan.ro
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
StirileKanalD
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
KanalD
Accident cu doi morți si trei răniți în județul Iași! O tânără de 18 ani, însărcinată, a ajuns cu răni grave la spital
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Risc de blackout în România. Europarlamentarul Dan Nica: Am luat niște decizii proaste. Se poate întâmpla ca în Spania
Evz.ro
Celebrități care au fost la Muntele Athos. Viața lor s-a schimbat
A1
Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 răspunde speculațiilor că ar fi însărcinată. Ce a anunțat iubita lui Marian Grozavu
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
RadioImpuls
DECLARAȚIE ȘOC! Dorobanțu a recunoscut totul în fața lui Ahmed. Ce a putut să spună despre Manuela și Naomi a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. Nimeni nu se gândea la așa ceva: „Hai să îți explic un lucru, l-am vorbit peste tot, numai aici nu”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
De ce oamenii născuți după 1939 au șanse minime de a trăi 100 de ani?