Horațiu Moldovan, gafă de cascadorii râsului în amicalul România – Canada, 0-3. „Stânjenitor. Cred că va intra Târnovanu”

Horațiu Moldovan, noul portar al lui Real Oviedo, a greșit în minutul 22 al meciului, la o pasă înapoi a lui Rațiu. A vrut să-l dribleze în careul de șase metri pe Ahmed, dar nu a reușit și adversarul a marcat simplu de lângă goalkeeperul nostru.

Pentru postul de portar, în lotul naționalei sunt Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava.

Selecționerul Canadei jubilează: „E cea mai mare victorie obținută în Europa din istoria fotbalului canadian”.

Căpitanul naționalei Nicolae Stanciu și-a cerut scuze fanilor, după România – Canada, 0-3.

„Este o greșeală pur tehnică, nu ai voie să te pui sub presiune singur. Îți vine mingea, nu te complici, degajezi. A avut și ghinion, că poate nu ieșea gol. Am văzut și evoluția lui. Stânjenitor. Adică nu mai era Moldovan pe care îl știam noi, atent, agil. A mai avut 2-3 ezitări. Sunt curios dacă va mai continua. Nu cred, sincer, cred că va intra Târnovanu. Nu pune presiune pe tine singur. O să spui că nu a mai apărat din aprilie. Discuția e mai amplă. Da, e important să aperi, dar când ai o fază din asta, joac-o simplu, foarte simplu, da-o afară”, a declarat Florin Prunea, la Digi Sport.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a spus la rândul său. „Singura chestie care aseamănă Cipru cu Canada este că încep cu C. Singurul aspect pozitiv care reiese după această partidă este că nu a fost oficial.

A fost un dezastru total, iar ce a făcut Moldovan… rar, de regulă vezi pe reţele, nu la nivel de echipă naţională. Trebuie să apere Moldovan, avem un contract? Trebuie să apere Moldovan, care nu este titular la echipa de club? Sava este la Udinese, care tocmai a bătut pe San Siro. Ne punem şi noi întrebări.

Cu excepţia lui Stanciu nu a mers nimic, iar ce au făcut cu noi… Am avut ocazii, e adevărat, dar în momentul în care tratezi cu aşa o seninătate… zici că era 3-0 pentru noi şi Drăguş voia să marcheze cu călcâiul”, a declarat acesta, la Prima Sport.