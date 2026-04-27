Kenyanul Sabastian Sawe (31 de ani) a reuşit performanţa de a doborî recordul mondial la maraton, duminică, la Londra. Cu un timp de 1:59:30, kenyanul a scris o pagină de istorie în lumea sportului.

Sabastian Sawe a fost urmat de etiopianul Yomif Kejelcha (1’59”41) şi de ugandezul Jacob Kiplimo (2’00’28).

Cine este Sabastian Sawe, omul care a sfidat timpul! A terminat maratonul într-un timp record: sub două ore

Kenyanul a pulverizat vechiul record mondial pe distanța clasică de 42,195 km, stabilit de Kelvin Kiptum (2’01’25), în aprilie 2023, la Chicago, cu un an înaintea decesului său, într-un accident rutier.

Sawe a șters nu mai puțin de 65 de secunde din vechiul record mondial deținut de regretatul Kelvin Kiptum (2:00:35, stabilit la Chicago în 2023). Mai mult, a reușit o performanță și mai impresionantă: a alergat a doua jumătate a cursei în doar 59:01.

Kenianul se poate lăuda că aleargă peste 200 de kilometri pe săptămână, un volum considerat extrem pemtru multe din numele grele din atletism.

„Am mâncat două felii de pâine, miere şi ceai”, a dezvăluit el imediat după cursă.

Micul dejun face parte dintr-un program nutriţional complet stabilit de sponsorul său, Maurten, specialist în nutriţie sportivă. Potrivit site-ului specializat Citius Mag, cercetătorii mărcii l-au însoţit pe atlet în Kenya timp de 32 de zile în cursul anului pentru a elabora protocolul nutriţional perfect pentru ziua cursei.

Sabastian Sawe a început anterior să consume băuturi energizante, bogate în carbohidraţi, încă de vineri. Micul dejun a fost luat la ora 6 dimineaţa duminică, adică cu 3 ore şi jumătate înainte de începerea cursei.

Kenya’s Sabastian Sawe makes history as fastest man to finish marathon in under 2 hours Superhuman! ⚡️ pic.twitter.com/GEvBbOlh4I — MustShareNews (@MustShareNews) April 27, 2026

La ora 6:45 dimineața, a ingerat bicarbonat de sodiu pentru a reduce acumularea de acid lactic în timpul efortului. Cu cinci minute înainte de startul probei, kenyanul a luat un ultim gel. În timpul cursei, a băut 160 ml de băutură energizantă la fiecare cinci kilometri şi a luat un gel bogat în cofeină la kilometrul 20, cu cinci kilometri înainte de atacul său.

În total, Sabastian Sawe a consumat 115 grame de carbohidraţi pe oră. Asta nu trebuie să le dea idei tuturor amatorilor de alergare, sub riscul de a avea surprize foarte neplăcute în timpul curselor lor. Pentru că nu toată lumea este capabilă să ingereze atâţia carbohidraţi în timpul unor eforturi atât de intense. În medie, se recomandă alergătorilor să consume 50-60 de grame de carbohidraţi pe oră, unii putând ajunge până la 90 de grame, scriu cei de la The Guardian.

Kenya’s Sabastian Sawe became the first man to run a marathon in under two hours in an official race, winning the London Marathon in 1:59:30 and breaking the world record https://t.co/apjSSpLGvI pic.twitter.com/0abRyJTZlI — Reuters Sports (@ReutersSports) April 27, 2026

Se schimbă regulamentul

Maratonul, alături de orice altă probă de alergare pe șosea, nu va mai face parte din programul Campionatelor Mondiale de atletism în aer liber începând din 2031, a anunțat marți Federația internațională, World Athletics.

Potrivit foii de parcurs stabilite de această organizație pentru viitorul curselor de fond, a fost creat un Campionat Mondial de maraton independent, care va debuta în 2030. Prin urmare, ultimele ediții ale Campionatelor Mondiale de atletism în care va fi inclus maratonul vor fi în 2027 și 2029.

Campionatul Mondial de maraton va fi o competiție anuală, cu bărbați și femei concurând în ani alternativi. Potrivit World Athletics, acesta a fost „conceput în strânsă colaborare cu cei care au făcut din maraton fenomenul global care este astăzi”, anunță Agerpres.