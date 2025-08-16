Cine transmite la TV Dinamo – Steaua din Liga 2! Ce declară Ionel Dănciulescu

CS Dinamo București o întâlnește pe Steaua București, sâmbătă, 16 august, de la ora 18:30, într-o partidă din etapa a 3-a din Liga 2.

Duelul se dispută pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală, iar meciul se poate vedea live la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cine transmite la TV Dinamo – Steaua din Liga 2! Ce declar ă Ionel D ănciulescu

CS Dinamo și CSA Steaua nu au drept de promovare în Liga 1, fiind cluburi departamentale.

„Nu e derby, pentru că noi suntem în competiții doar de 4 ani. Nu e rivalitate, e primul meci din istorie pe care îl jucăm între noi. Nu avem rivalitatea celor din prima ligă. E doar un meci de fotbal. Suntem o echipă înființată de 4 ani.

Noi avem alt scop. Săptămâna trecută am debutat un copil de 16 ani. Diseară, la noi nu vine nimeni în tribună. Vin doar rudele și iubitele”, a declarat Ionel Dănciulescu, fost jucător al ambelor echipe, la Digi Sport.

Ce rezultate au avut loc s â mb ătă î n Liga 2?

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a treia a Ligii a II-a:

CSM Slatina – Metalul Buz ău 2-3

CS Afumaţi – FC Voluntari 0-1

CSM Re şiţa – C âmpulung Muscel 7-0

ASA Tg. Mure ş – Olimpia Satu Mare 4-0

Chindia T ârgovi şte – CSC Şelimbăr 3-1

Duminică, de la ora 11:00, sunt programate meciurile CS Tunari – FC Bacău şi Concordia Chiajna – Ceahlăul Piatra Neamţ, luni, la ora 17:00, se dispută partida Sepsi OSK – Corvinul Hunedoara, iar marţi, de la ora 19:00, este programată întâlnirea Politehnica Iaşi – Gloria Bistriţa.